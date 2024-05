Poliziotto ferito a Lambrate, l’aggressore interrogato in carcere: “Vivo nel disagio”

Ha cercato di giustificare l’aggressione alla stazione di Lambrate dicendosi dispiaciuto per l’accaduto e motivando i suoi gesti come una reazione inconsulta data la situazione di continuo disagio e tensione in cui si trova, vivendo sempre in strada. Così, in sostanza, secondo quanto si è appreso, ha tentato di difendersi nell'interrogatorio, stamani nel carcere milanese di San Vittore, Hasan Hamis, il 37enne marocchino irregolare che la sera di due giorni fa ha accoltellato con tre fendenti il viceispettore della polizia Christian Di Martino alla stazione di Lambrate.

Dopo l'interrogatorio, durante il quale il 37enne era assistito dall'avvocato Alfredo Quattrocchi Rosmi Gervasoni, il gip di Milano Lidia Castellucci dovrà decidere sulla richiesta di convalida dell'arresto e di custodia cautelare in carcere, formulata dalla Procura, che ha messo nero su bianco come il marocchino, con numerosi precedenti e in Italia da irregolare da più di 20 anni, sia una persona di estrema pericolosità.