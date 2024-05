Poliziotto accoltellato, stabili le condizioni di Christian Di Martino: i medici lo risvegliano

Milano, 10 maggio 2024 - Ha trascorso una notte tranquilla Christian Di Martino, il viceispettore delle Volanti accoltellato alla schiena mentre tentava di bloccare un 37enne marocchino che lanciava sassi contro treni e persone alla stazione di Lambrate.

Dopo un intervento durato oltre quattro ore e più di settanta sacche di sangue trasfuse - le coltellate, oltre a danneggiargli il duodeno, un rene e un polmone avevano lesionato arterie, provocandogli massicce emorragie -, il 35enne è ricoverato nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale Niguarda di Milano. Le sue condizioni sono stabili e i medici hanno iniziato a risvegliarlo: una procedura che in queste situazioni è lenta e graduale, e prenderà diverse ore.

Domani, a quanto si apprende, il poliziotto dovrebbe tornare in sala operatoria per una revisione chirurgica, altra operazione da prassi per chi ha subito in emergenza interventi così delicati e complessi come quelli effettuati al 35 enne l'altra notte dal Trauma Team del Niguarda. La prognosi rimane riservata.