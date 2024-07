Picchia la fidanzata incinta al consultorio della Mangiagalli: arrestato

Milano, 19 luglio 2024 – Litiga con la fidanzata incinta al consultorio e la colpisce: arrestato un ventenne. L’episodio si è verificato nella serata di ieri, giovedì 18 luglio, nella struttura sanitaria interna alla clinica Mangiagalli a Milano.

Sono sconosciuti, al momento, i motivi che hanno portato la coppia, arrivata in serata al consultorio, a bisticciare. Di certo i toni si sono progressivamente alzati, fino a quando – verso le 22.30 – il ragazzo, 20 anni, non ha iniziato a picchiare la giovane, una diciannovenne incinta. La donna, per sfuggire alla violenza dell’aggressore, si è precipitata all’esterno dell’ospedale dove, qualche minuto dopo, ha visto passare una volante della polizia. Alla vista degli agenti, ne ha attirato l’attenzione, per riferire loro ciò che era appena accaduto.

Visitata dai medici dell'ospedale, è stata dimessa con cinque giorni di prognosi. Il pm di turno Alessia Menegazzo ha trasmesso il fascicolo con l’accusa di lesioni al giudice delle direttissime, il quale ha convalidato e disposto nei confronti del giovane il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico.