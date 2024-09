Giallo in via Omero: ragazzo accoltellato alla schiena

Milano, 17 settembre 2024 – Accoltellato alla schiena nella notte: è un giallo. Un giovane di 19 anni è stato portato al Policlinico di Milano dopo essere stato aggredito in zona Corvetto. Arrivato in ospedale poco prima delle 4 di martedì 17 in codice rosso, le sue condizioni sono giudicate preoccupanti.

Episodio da chiarire

Sono del tutto frammentari, al momento, i contorni dell’episodio. Di certo c’è che la chiamata è arrivata alle 3.40. Chi si è messo in contatto con i soccorsi? Un passante che ha notato la figura stesa a terra? Un conoscente? Il dettaglio è ancora da accertare, così come l’identità di chi ha colpito il giovane e i motivi che hanno portato all’accoltellamento. Una rissa? Oppure un’aggressione “faccia a faccia”? Ed è l’attacco di un singolo oppure il ragazzo è stato fronteggiato da un gruppo?

Tutte domande a cui toccherà alla polizia rispondere, chiamata a ricostruire l’accaduto dopo il primo intervento sul luogo del ferimento.

I soccorsi

Sul posto, all’altezza dei civici 20/24 di viale Omero, sono accorsi anche i soccorritori, con un’ambulanza e un’automedica, così come riportato all’interno del sistema dell’Areu, l’Agenzia di emergenza urgenza lombarda. Al giovane – che non sarebbe italiano – sono state prestate le prime cure.

Successivamente, data la gravità della profonda ferita alla schiena, è scattato il trasporto al Policlinico di Milano. I medici ne monitorano le condizioni.