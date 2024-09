Rissa a coltellate tra due bande. Sette feriti poi il fuggi fuggi

STRADELLA (Pavia)

Un 25enne di nazionalità albanese accoltellato e 6 egiziani, dai 22 ai 53 anni, rimasti seriamente contusi. È di 7 feriti il bilancio della maxi rissa che si è scatenata verso la mezzanotte tra sabato e ieri a Stradella, nella zona di via Pozzone. I carabinieri della Compagnia di Stradella hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica e attribuire le responsabilità dell’accaduto, ricercando gli altri eventuali coinvolti che si sarebbero allontanati prima dell’arrivo sul posto degli stessi militari e dei soccorsi sanitari. Sarebbero infatti almeno una ventina gli uomini che si sono affrontati in quello che pare un regolamento di conti, forse per una faida famigliare a giudicare dalle parentele che legano i 6 feriti di nazionalità egiziana, tutti residenti a Stradella. Abita invece a Montù Beccaria il giovane albanese rimasto accoltellato, il più grave tra i feriti, non in pericolo di vita ma ricoverato con 30 giorni di prognosi all’ospedale di Stradella.

Soccorso in gravi condizioni per ferite da taglio, di certo non era arrivato a Stradella da solo, ma quelli che erano con lui e che hanno evidentemente causato le lesioni agli altri 6 feriti egiziani, non avendo riportato conseguenze nello scontro sono riusciti a fuggire prima dell’arrivo delle forze dell’ordine e dei soccorritori. Anche il gruppo degli egiziani era con tutta probabilità più numeroso dei 6 rimasti perché feriti e tra gli altri fuggiti potrebbe esserci anche la persona armata di coltello che ha materialmente inferto i colpi al rivale albanese. Le indagini dei carabinieri proseguono per delineare il quadro dell’accaduto.