Rose da vendere in strada. Finisce a coltellate la lite sulla spartizione

Restano gravi, seppure stazionarie, le condizioni del cinquantenne del bangladesh accoltellato nella serata di venerdì dal coinquilino con il quale condivideva una stanza in un appartamento di Gallarate. Resta ricoverato con prognosi riservata all’ospedale di Varese, nelle prossime ore l’aggressore – 37 anni, suo connazionale – verrà sentito dal giudice per la convalida dell’arresto. Gli accertamenti sinora lasciano supporre che tra i due che dividevano la stanza di un appartamento la lite sia scoppia per divergenze su come dividersi le rose che avrebbero venduto per strada. Sia ferito che aggressore risultano regolari e non avere precedenti. Le indagini dei carabinieri proseguono.