L’urlo della ragazza e il sangue sul fidanzato: festino a Milano finisce a coltellate

Milano – Una ragazza grida aiuto nella notte, il fidanzato ha i vestiti sporchi di sangue, un terzo uomo tiene il coltello in mano. È finito in modo violento un festino avvenuto in via Malaga a Milano. Una coppia è stata aggredita, per motivi ancora da chiarire, da un quarantenne con cui avevano appena trascorso la serata.

L’allarme è stato lanciato da alcuni residenti della zona, spaventati dalle urla della giovane donna. Sul posto è intervenuta la polizia, che trovato un uomo con diverse ferite d’arma da taglio. La ragazza ha raccontato l’aggressione e, mentre il suo fidanzato veniva soccorso da un’ambulanza arrivata poco dopo, gli agenti sono andati alla porta della casa dove aveva avuto luogo il festino.

Nonostante le intimazioni dei poliziotti, l’uomo non ha aperto la porta, iniziando a urlare e minacciando di farsi del male. Con l’aiuto dei vigili di fuoco gli agenti sono entrati nell’abitazione e hanno bloccato il quarantenne col taser, per poi immobilizzarlo e arrestarlo. Nell’appartamento sono stati trovati anche 28 grammi di cocaina. Si è scoperto che l’uomo è un pregiudicato: ora è accusato di tentato omicidio, detenzione di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale.