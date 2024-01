Accoltellamenti, vandalismi alle medie, incendi alle elementari: a San Donato è allarme violenza fra i giovanissimi

San Donato Milanese (Milano) – Proseguono le indagini dei carabinieri per cercare di ricostruire i contorni della lite, sfociata poi in un accoltellamento, tra due 16enni, studenti del Centro di formazione professionale di via Parri a San Donato. È accaduto venerdì alle 12. I ragazzi hanno iniziato a litigare a scuola, poi la discussione è proseguita in strada, dopo la fine delle lezioni, ed è degenerata al punto tale che uno dei due ha estratto un taglierino e colpito il rivale all’addome. Il ferito è ricoverato al Niguarda con 60 giorni di prognosi, l’aggressore è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio.

Un episodio che riaccende i riflettori su aggressività e disagio giovanile e va a sommarsi ad altri fatti, pur meno gravi, accaduti nell’ultimo periodo nelle scuole di San Donato. Lo scorso novembre la media Galileo Galilei di via Croce Rossa è stata oggetto di un pesante atto vandalico da parte di un gruppo di ignoti che ha messo a soqquadro le aule, arrivando persino a imbrattarle con urina ed escrementi.

La settimana scorsa un alunno della primaria di via Libertà ha portato a scuola con un grosso accendino a gas nascosto nello zaino e, eludendo la sorveglianza del personale, ha appiccato un piccolo incendio in una delle aule. Ora quest’ultimo episodio, con un ferimento a colpi d’arma bianca. In città e non solo, l’opinione pubblica s’interroga. Sono tante le domande aperte, dal ruolo educativo delle famiglie a quello della scuola.

"Inutile scatenare una caccia ai colpevoli. I genitori oggi sono molto fragili e vanno supportati. Anche la scuola deve ritrovare la sua dimensione di contesto di relazioni, al di là di interrogazioni e nozionismo. Bambini, adolescenti, educazione: questi temi devono tornare al centro del dibattito ed essere oggetto di investimenti", è il parere di Daniele Novara, noto pedagogista che collabora anche col Comune di San Donato. Proprio il Comune "sta facendo la sua parte, con gli incontri della Scuola genitori e la distribuzione del libretto Educati e felici. Bisogna partire dai più piccoli per ottenere risultati, che comunque si potranno cogliere solo nel tempo - prosegue l’esperto -. E fin da piccoli i ragazzi vanno educati a gestire conflitti e aggressività".