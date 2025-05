Weekend 2, 3 e 4 maggio a Milano e in Lombardia: feste di primavera, street food ed eventi per famiglie

Milano e la Lombardia si trasformano in un grande palcoscenico a cielo aperto, con un ricco calendario di appuntamenti nel fine settimana compreso tra giovedì 2 e domenica 4 maggio 2025 che spaziano tra natura, gusto, cultura e intrattenimento per tutte le età. Alle feste di primavera, alle sagre gastronomiche e ai mercatini, molti dei quali dedicati al florovivaismo, si affiancano rassegne di street food, spettacoli teatrali, concerti, iniziative per famiglie, marce solidali e camminate in natura. La varietà dell’offerta comprende eventi come il festival Geocult a Lecco, che unisce arti visive e paesaggio, la pedalata urbana per bambini Bimbinbici a Lodi, e il primo festival medievale nel borgo di Lardirago, in provincia di Pavia, tra falconieri, armigeri e accampamenti storici. Spazio anche al trekking e alle esperienze legate al vino, con degustazioni. Basta sfogliare l’elenco degli appuntamenti, suddivisi per provincia, per trovare la proposta più adatta ai propri interessi, che si tratti di musica dal vivo, teatro, natura o tradizione.

Milano – da venerdì 3 a domenica 5 maggio 2025

Teatro Martinitt da giovedì 1 a sabato 11 maggio. Paolo Sassanelli e Lucia Zotti portano in scena la commedia Quanto basta per dirsi felici, storia di una coppia di lunga data alle prese con la quotidianità, fatta di piccole scaramucce e gesti silenziosi d’amore. Teatro Nazionale, domenica 5 maggio. Il personaggio del dottor Michele Mezzanotte guida una singolare seduta teatrale in Chiedi allo Psy, che male non fa, trasformando il palco in uno studio psicoanalitico. Teatro degli Arcimboldi fino a sabato 11 maggio. Il musical Mamma mia! torna in scena con le celebri canzoni degli Abba. A venticinque anni dal debutto, l’allestimento diretto da Catherine Johnson conferma il suo richiamo emotivo e spettacolare. Fabrique, venerdì 3 maggio. Alle 21 le Sugababes si esibiscono dal vivo, portando sul palco i brani che le hanno rese celebri nei primi Duemila. Tra questi, Round round e Push the button, ancora riconoscibili a distanza di anni.

Mare Culturale Urbano, sabato 4 maggio. Alle 11, il giovane pianista Antonio Gusmaroli esegue brani di Liszt, Brahms, Skrjabin e Prokofiev. In serata, spazio alla musica e ai visual degli anni ’80 e ’90 con il Karmadrome Party, ad ingresso libero. Circolo Magnolia, sabato 4 maggio. Il Closing Party della stagione invernale si apre con l’hip hop di Fresh Prince e continua con la festa Wow! La festa Indie, in un programma che unisce ritmi energici e atmosfera scanzonata.

Musei di Milano – domenica 5 maggio. Torna Domenica al Museo, con ingresso gratuito ai musei statali e civici. Tra i civici: Museo del Novecento, Musei del Castello Sforzesco, Civico Museo Archeologico, GAM Galleria d’Arte Moderna, Museo di Storia Naturale e Acquario Civico. Tra gli statali: Pinacoteca di Brera e Museo del Cenacolo Vinciano (prenotazione obbligatoria e da effettuare con largo anticipo).

Teatro Franco Parenti, sabato 4 e domenica 5 maggio. Alle ore 17 va in scena Nettle & I, spettacolo in inglese per ragazzi dai 14 anni in su. Racconta la convivenza di tre mesi tra un essere umano e una pianta, per riflettere su un diverso rapporto con la natura. Castello Sforzesco, domenica 5 maggio. Dalle 10:30, una Caccia al tesoro a tema medievale coinvolge grandi e piccoli tra musei, sale e cortili del castello. Tra prove di abilità e enigmi, si cerca di recuperare il bottino trafugato al Duca. Galleria d’Arte Moderna, sabato 4 maggio. Alle ore 15 si tiene la visita guidata For kids | Guardare e (non) toccare, pensata per bambini dai 4 ai 7 anni. L’esperienza coinvolge tutti i sensi, tra stoffe, suoni e profumi per esplorare opere e ambienti della villa settecentesca. Villa Necchi Campiglio, domenica 5 maggio. Dalle 15:00 alle 16:30 si svolge Alla ricerca della chiave scomparsa, attività per bambini dai 6 ai 10 anni che si trasforma in un’indagine tra gli armadi e i cassetti della dimora storica. Fuori Orticola, da venerdì 3 a domenica 5 maggio. In oltre 36 sedi tra musei, giardini e orti, la città ospita eventi e iniziative diffuse legate al verde e alla cultura botanica. Wow Spazio Fumetto, domenica 5 maggio. Si celebra lo Star Wars Day 2025 con artisti e autori internazionali, giochi da tavolo e attività per famiglie. L’iniziativa sostiene UGI – Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini. Base Milano, domenica 5 maggio. Il collettivo Cult of Magic apre le porte del proprio studio dalle 15 per Fear of the dark Un pomeriggio di rumore, evento con installazioni, performance e un dj set techno di Francesco Sacco e Luca Pasquino a chiusura. La Scighera, sabato 4 maggio. Alle 21:30 si tiene Kissene Folk ScigheraInFolk, serata di musica popolare romagnola con danze e canzoni originali dedicate a temi naturali e sentimentali. Mare Culturale Urbano, sabato 4 maggio. Alle ore 20:30 ritorna Community Concerts, rassegna di musica classica in collaborazione con PianoFriends. Il programma include brani virtuosistici eseguiti da Antonio Gusmaroli.

Idroscalo, sabato 4 maggio. Dalle ore 8:30 prende il via la MilanoTri con distanze Sprint e Olimpico. Alle 19:15, parte la Milano10K, corsa competitiva seguita dalla non competitiva, per accompagnare simbolicamente il tramonto. City Life, domenica 5 maggio, ore 13:00. La Wings for Life World Run coinvolge runner e partecipanti in carrozzina in una corsa di 5 km senza traguardo fisso. Il ricavato delle iscrizioni sarà devoluto alla ricerca sulle lesioni del midollo spinale.

Grand Chapiteau, Sesto San Giovanni, da venerdì 3 a domenica 5 maggio. Le Cirque du Soleil presenta Alegría: In a New Light, spettacolo che coniuga acrobazie, musica e atmosfera onirica, in scena per tutto il weekend. Centro Commerciale di Arese, da venerdì 3 a domenica 5 maggio. Continua l’evento dedicato a Harry Potter in collaborazione con Warner Bros, in piazza Primark. In programma Hogwarts Express, Quidditch e concorso cosplay per appassionati di ogni età.

A Bergamo, la Fiera dei Librai prosegue fino a domenica 4 maggio 2025. La storica rassegna libraria si svolge lungo il Sentierone e prevede numerosi incontri: venerdì 2 maggio alle 15:00 Daniele Novara presenta Mollami! (Spazio Incontri), alle 21:00 Michele Serra interviene su Osso. Anche i cani sognano (Spazio Incontri). Sabato 3 maggio alle 11:00 Maurizio de Giovanni presenta L’antico amore (Spazio Incontri), alle 16:30 Giulia Caminito parla de Il male che non c’è (Sala Galmozzi), alle 19:30 Pierluigi Bersani propone Partiamo dai fondamentali (NXT Bergamo), mentre alle 21:00 Ezio Mauro chiude la giornata con La mummia di Lenin (Spazio Incontri).

Sempre a Bergamo, al Piazzale degli Alpini, da venerdì 2 a domenica 4 maggio è in programma la sagra della carbonara e degli arrosticini. Tra le proposte: tavolozze con porchetta, pecorino, carciofo alla romana, ricottina fresca, supplì, panzanella abruzzese, pasta alla carbonara, amatriciana, ragù veg, arrosticini serviti in coni o piatti, porchetta d’Ariccia con patate al forno, straccetti veg con verdure e nuggets veg misti con patatine fritte.

A Treviglio, alla Fiera cittadina, si tiene dall’1 al 4 maggio la seconda edizione di “Treviglio Country”. L’evento prevede musica country con DJ e coreografi, pista da ballo in legno e stand tematici. Gli orari sono: giovedì 1 maggio dalle 10:00 alle 24:00, venerdì 2 maggio dalle 19:00 alle 24:00, sabato 3 maggio dalle 10:00 alle 24:00, domenica 4 maggio dalle 10:00 alle 22:00. A Lallio, il gruppo Alpini organizza la “Sagra Alpina di Primavera” presso l’ex Bocciofila di via Deledda. L’iniziativa si svolge dal 30 aprile al 4 maggio 2025 con proposte gastronomiche per tutti i gusti, vino, birra, bevande, tombola alpina, momenti di intrattenimento e un’atmosfera conviviale. A Solza, la Sagra di San Giorgio. Giovedì 1, venerdì 2 e sabato 3 maggio dalle 19:00 sono attivi gli stand gastronomici e si svolgono le tombole; sabato è prevista anche la specialità paella e il “SuperQuizzone”. Domenica 4 maggio la cucina apre alle 12:00 e riapre alle 19:00 con nuove tombole.

A Paderno (Seriate), la “Festa di Paderno: la speranza ci unisce” si svolge dal 2 all’11 maggio presso la parrocchia. La cucina è aperta ogni sera dalle 19:00, escluso il lunedì. Sono presenti pesca di beneficenza, banco delle occasioni, angolo torte, mostra di pittura, angolo fiori il 10 e 11 maggio. Tra gli appuntamenti principali: venerdì 2 maggio alle 20:00 live music con Fez Unplugged; sabato 3 maggio alle 21:00 alla chiesa Papa Giovanni XXIII il concerto di “Henry’s Friends”; domenica 4 maggio giochi per ragazzi nel pomeriggio e alle 21:00 serata danzante con “Amici del ballo by Paolo”.

A Brembate, presso l’Arena Civica, la 31ª edizione della Sagra di San Vittore è in programma dall’1 al 4 maggio e dall’8 all’11 maggio. Ogni sera è previsto servizio cucina accompagnato da momenti di intrattenimento.

Terno d’Isola, tutti i fine settimana fino al 17 maggio. Peonies & Street Food Festival: ogni weekend (venerdì, sabato e domenica dalle 9.30 alle 19.30), presso Tulipania i visitatori avranno la possibilità di passeggiare e raccogliere personalmente le peonie da vaso o da trapiantare a casa. Si tratta del primo Street food dedicato alle peonie: previsti food truck con hamburger, arrosticini, empanadas, fritti e piatti vegetariani; non mancano gelati e drink floreali per un aperitivo. La novità è il breakfast-truck per fare colazione con cappuccino e brioche o torte e la possibilità di fare un picnic tra i fiori con cibi preparati dal tuli team.

A Brescia torna “1000 Chitarre”, in programma sabato 3 e domenica 4 maggio 2025 in piazza Loggia. La manifestazione, giunta alla dodicesima edizione, avrà come ospite speciale Federico Poggipollini, chitarrista storico di Luciano Ligabue, autore dell’arpeggio iniziale della celebre “Certe notti”, brano che compie trent’anni e che sarà celebrato anche nel concerto di Ligabue previsto il 21 giugno alla RCF Arena di Reggio Emilia. Sempre a Brescia, domenica 4 maggio 2025 alle ore 10 con partenza da piazza della Vittoria, è attesa la StraWoman, corsa-camminata non competitiva aperta a tutte le donne e ai loro accompagnatori. L’evento, organizzato da Italia Runners, propone un percorso di 5 chilometri attraverso alcuni dei luoghi più iconici della città, tra cui piazza della Loggia, piazza Paolo VI, l’area archeologica romana e i monumenti longobardi, patrimonio Unesco.

Dal 1° maggio al 29 giugno 2025, ogni fine settimana, il Castello Quistini di Rovato apre al pubblico con la visita storico-botanica “Tra Rose, Storia e Leggenda”. L’itinerario guidato da Marco Mazza, proprietario del castello ed esperto di rose, consente di esplorare i giardini storici della dimora, noti per le collezioni botaniche e in particolare per le rose inglesi di David Austin. Il percorso ha una durata di circa un’ora.

A Iseo, al Castello Oldofredi, dal 4 al 25 maggio 2025 si svolge una rassegna a ingresso gratuito curata dall’associazione Disparsi, dedicata alla voce e alla musica. Ogni appuntamento, previsto la domenica alle 18, prevede un’introduzione tematica, un’esibizione musicale e un momento di incontro con gli artisti accompagnato da un rinfresco in collaborazione con il Birrificio Curtense di Passirano. Il 4 maggio si parte con “Racconti di vita” di Alessandro Sipolo e Danilo Diprizio; l’11 maggio è la volta di “La narrazione visiva” con The Professor Kineto and his Fabulous Orchestra; il 18 maggio “La voce come orchestra” con Boris Savoldelli e il 24 maggio “Le voci, la collettività” con J & The Hot Four.

A Gavardo, sabato 3 e domenica 4 maggio 2025, sono in calendario due anteprime del “Strabilio Festival”, manifestazione estiva dedicata a circo e magia, quest’anno alla quarta edizione. Gli spettacoli, previsti in occasione della rassegna “Un ponte di libri” all’interno della Festa di maggio, si terranno al Palafiera Ziglioli del centro sportivo di Gavardo con ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Sabato alle 21 sarà protagonista l’illusionismo di Nick Blaze, mentre domenica alle 14.15 andrà in scena il Concerto per bolle di sapone di Michele Cafaggi.

Il 3 e 4 maggio 2025 a Bagnolo Mella, negli spazi di Palazzo Bertazzoli, è in programma il “Bagnolo Bricks Festival”, appuntamento gratuito dedicato agli appassionati di mattoncini Lego. Sabato dalle 14.30 alle 20.30 e domenica dalle 10.00 alle 18.30 sarà possibile visitare una grande esposizione di costruzioni, un mercatino tematico, laboratori per famiglie, momenti di gioco libero e una cena per appassionati nella serata di sabato. L’area food, curata dai food truck di Eatinero, accompagnerà la manifestazione con proposte gastronomiche, mentre l’atmosfera sarà animata da musica, premiazioni del concorso “Bagnolo Kids” e bancarelle dedicate ad antiquariato, giochi e collezionismo, in collaborazione con “La Soffitta in Piazza”.

A Leno, nel parco comunale Gino Vaia (ex Ippodromo) di via Martin Luther King, dal 30 aprile al 3 maggio 2025 torna il Festival di Primo Maggio, manifestazione organizzata dall’associazione Baccano. Giunta alla 14ª edizione sotto la direzione dell’associazione e alla 24ª nella storia complessiva dell’evento, la rassegna propone quattro giornate a ingresso libero, con qualsiasi condizione meteo. Il programma prevede musica dal vivo, cucina con piatti vegetariani, birre, un’area market.

A Como, in piazza Cavour, fino al 4 maggio è in corso il Lake Como Wine Festival, evento che porta nel centro cittadino le eccellenze vinicole di numerose aziende italiane. È possibile degustare e acquistare prodotti enogastronomici tipici, con dettagli e programma aggiornato sul sito lakecomowinefestival.it. Sul fronte musicale, venerdì 2 maggio alle 21 il palco del Nerolidio Music Factory in via Sant’Abbondio 7 a Como ospiterà l’evento LakeSoundWaves, serata rock con la partecipazione delle band locali Tirlindana, IBRAVI e Push Button Gently. L’ingresso è previsto al costo di 10 euro, con informazioni sul sito nerolidio.it.

Nella stessa serata, alle 21, al Teatro Sociale di Como, Francesco Cicchella sarà protagonista di un evento fuori stagione. In un contesto narrativo intimo e teatrale, Cicchella,ripercorrerà i momenti salienti della sua carriera, rievocando una svolta personale e professionale legata a un'esibizione teatrale. Il prezzo dei biglietti parte da 49 euro.

Domenica 4 maggio 2025 Villa d’Este a Cernobbio tornerà a essere scenario della manifestazione “Villa d’Este Style - One Lake, One Car”, giunta alla sua quattordicesima edizione. L’iniziativa celebra l’Alfa Romeo 6C 2500 SS Coupé Villa d’Este, realizzata tra il 1949 e il 1952 in soli 32 esemplari. L’evento prevede l’arrivo dei partecipanti alle 10.30, il pranzo al Ristorante Grill alle 13 e per l’intera giornata l’esposizione delle vetture storiche in Terrazza Platani. Accanto alle Alfa Romeo saranno presenti anche auto sportive e di lusso del periodo, ricreando l’atmosfera degli anni ’50. Il programma potrà subire variazioni in base alle condizioni meteo.

Dal 21 marzo al 12 maggio 2025, Villa Bernasconi a Cernobbio ospita la mostra José Molina. Umani, curata da Luigi Cavadini e Chiara Garrone, nell’ambito del progetto Como–Cernobbio A/R, iniziativa che vede la collaborazione tra il Teatro Sociale di Como e il Comune di Cernobbio nella realizzazione di incontri e laboratori a ingresso libero legati alla stagione teatrale. L’esposizione si inserisce nel ciclo tematico “Humanity” e si propone come sigillo di un percorso culturale articolato tra musica, spettacoli e arte visiva, in dialogo con la poetica dell’artista spagnolo, da anni residente a Gravedona, le cui opere hanno riscosso riconoscimenti anche a livello internazionale. La mostra è visitabile negli orari del Museo di Villa Bernasconi, dal venerdì al lunedì dalle 10 alle 18.

Sempre a Villa Bernasconi, fino al 12 maggio 2025, è in programma anche Essenza e Natura. Umanità nel Liberty, mostra curata da Mimmo Totaro e Alessia Paoliello. L’iniziativa, promossa da Arte&Arte aps e Comune di Cernobbio, propone l’edizione “Humans” della mostra Miniartextil, un'esplorazione della fibra tessile in chiave contemporanea, inserita nel contesto architettonico liberty della villa, che contribuisce a un’esperienza sensoriale immersiva.

Sempre domenica 4 maggio, a Erba, presso il centro espositivo Lariofiere, prosegue fino al 4 maggio Agrinatura, salone dedicato alla valorizzazione della filiera agricola, forestale e zootecnica, al turismo rurale e alla sostenibilità ambientale. La manifestazione, aperta dalle 10.30 alle 19, si propone come momento di confronto tra innovazione e tradizione, con un’attenzione particolare alla biodiversità e alla costruzione di reti tra operatori del settore. Tutte le informazioni sono reperibili sul sito agrinatura.org.

A Erba, il Circolo Arci Terra e Libertà organizza il 3 e 4 maggio l’edizione 2025 del Lario Critical Wine - La Festa che resiste, presso La Runa. L’iniziativa, riservata ai soci Arci, punta a promuovere una cultura del consumo consapevole e sostenibile, coinvolgendo piccoli produttori che lavorano nel rispetto della terra.

A Cremona, fino all’11 maggio, il Museo Civico Ala Ponzone ospita la mostra Botticino per Cremona, che documenta due decenni di collaborazione tra il museo e la Scuola di Restauro di Botticino. In esposizione materiali restaurati dagli studenti, tra cui lapidi medievali, affreschi, dipinti, bassorilievi, mobili e oggetti lignei, oltre a capi di abbigliamento dell’Ottocento e una rara draisina. L’ingresso è consentito dal martedì alla domenica dalle 10 alle 17.

Al Museo del Violino di Cremona, fino all’8 giugno, è visitabile la ventesima edizione della mostra internazionale di illustratori contemporanei curata dall’associazione Tapirulan, dal titolo Voilà. L’espressione francese, che suggerisce sorpresa e rivelazione, è il filo conduttore di un percorso espositivo che raccoglie le opere di 95 artisti in quattro mostre dislocate in tre sedi.

Al Museo del Bijou di Casalmaggiore, fino al 28 settembre, è in corso la mostra Gioielli di gusto, dedicata al rapporto simbolico e stilistico tra cibo e ornamento. In esposizione una selezione di bijoux a tema gastronomico, con motivi che spaziano dall’uva al pesce, dai frutti tropicali alla selvaggina, includendo anche richiami al mondo del beverage. Il museo è aperto dal martedì al sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18; domenica e festivi dalle 15 alle 19. L’ingresso è di 3 euro, ridotto a 2,50, con gratuità previste in vari casi.

Infine, il fine settimana del 1° maggio segna l’inizio dell’Acerbis Italian Round del campionato WorldSBK 2025, ospitato dal Cremona Circuit. La manifestazione, che si concluderà domenica 4 maggio, includerà anche momenti musicali e culturali, con la violinista Lena Yokohama e la fanfara del terzo reggimento Carabinieri Lombardia.

Dal 2 all’11 maggio 2025 a Lecco torna Geocult, il festival dedicato alle geoscienze, con un ricco calendario di incontri, esperienze e approfondimenti su scienza, natura e storia del territorio. L’iniziativa propone convegni, talk, laboratori, mostre e spettacoli con l’obiettivo di avvicinare il pubblico – famiglie, studenti, cittadini e appassionati – al mondo della geologia e della divulgazione scientifica. Tra le iniziative principali, l’esposizione fotografica “I mille volti del pianeta terra” di Marco Stoppato, allestita in Piazza Cermenati, propone uno sguardo spettacolare sulla natura attraverso gli scatti del vulcanologo. A Palazzo delle Paure è visitabile la mostra “In fondo al lago: le imprese di Pietro Vassena”, curata dall’architetta Francesca Turchi in collaborazione con l’Archivio Vassena, dedicata all’inventore lecchese e al suo legame con l’acqua. Sabato 3 maggio alle ore 21 in Piazza Garibaldi si terrà la conferenza gratuita del professor Vincenzo Schettini, divulgatore noto per “La Fisica Che Ci Piace”, con un intervento pensato per coinvolgere anche il pubblico più giovane. Tra gli appuntamenti anche un momento dedicato alla prevenzione e alla sicurezza sul lago, con dimostrazioni a cura dell’Esercito italiano. Il 3, 4, 10 e 11 maggio Tour culturale in kayak sulle acque del lago con l’istruttore di Kayak e una guida turistica. L’8 maggio Due ruote in rosa pedalata con consigli al femminile e un aperitivo a base di pesce di lago

Dal 1° al 4 maggio a Mandello gli stand di “Hop Hop Street Food”, rassegna dedicata al cibo di strada con proposte gastronomiche italiane e internazionali, birre artigianali, spazi con copertura e ingresso libero. L’apertura è prevista ogni giorno dalle 10.30 alle 24; gli animali d’affezione sono ammessi.

Sabato 3 e domenica 4 maggio, a Olginate nella frazione di Consonno, è in programma una due giorni tra motori, musica e sport urbani. Sabato dalle 14 alle 18 si svolgeranno le risalite di longboard downhill lungo la strada di accesso al borgo. Dalle 18 il Piazzale Pavesi ospita musica dal vivo, DJ set, cucina e bar, con una festa a tema anni Ottanta e Novanta. Domenica alle ore 9 parte la sfilata di moto d’epoca organizzata dalla ASD ValleyWood, mentre dalle 10 alle 18 è visitabile la mostra di veicoli Youngtimer curata da Wheelz-Mag, sempre presso Piazzale Pavesi, con area skate, servizio bar e cucina. Alle 11 è prevista una visita guidata condotta da Giovanni Zardoni. Le premiazioni si svolgeranno a partire dalle 14, accompagnate da musica dal vivo.

A Calolziocorte, domenica 4 maggio, torna la tradizionale taragnata con polenta organizzata dal gruppo alpini “Pippo Milesi”. L’appuntamento è presso la sede del gruppo in via Poggi 24, località La Cà, a partire dalle ore 11.30. Sarà possibile consumare sul posto o richiedere l’asporto. Per prenotazioni si possono contattare i numeri 347 7476276, 338 1573487 e 366 3412801. I fondi raccolti sosterranno le attività solidali delle penne nere, come la recente camminata “Stop leucemia”.

A Lodi, domenica 4 maggio si svolge l’edizione locale di “Bimbimbici”, evento nazionale promosso dalla FIAB per incentivare l’uso della bicicletta tra i più giovani. Il ritrovo è alle 9.30 in Piazza Ospitale, con partenza alle 10 e arrivo previsto alle 11.30 al Parco della Solidarietà di via Lodivecchio, dove i bambini saranno coinvolti in attività sportive curate dai coach dell’associazione “L’Orma”. Sempre nel fine settimana, da venerdì 2 a domenica 4 maggio, Codogno ospita in Piazza Cairoli l’Eatinero Food Truck Festival. L’evento trasforma il centro cittadino in un villaggio del gusto con cucine mobili da tutta Italia e musica dal vivo. Gli stand saranno attivi venerdì dalle 18 alle 24, sabato e domenica dalle 11 a mezzanotte. L’ingresso è libero.

A Lodi Vecchio, sabato 3 maggio alle ore 21, in piazza Vittorio Emanuele II, è in programma il concerto gratuito di Walter & Friends, rinviato dal 26 aprile e inserito tra le celebrazioni per l’ottantesimo anniversario della Liberazione. L’iniziativa è promossa da Comune, ANPI, Combattenti e Reduci, ARCI di Lodi Vecchio.

A Lodi prosegue fino al 21 giugno la mostra “Essere Fiume” presso lo Spazio 21, un progetto espositivo curato dallo Studio Ossidiana che racconta il legame tra la città e il fiume Adda, attraverso reperti, ceramiche, libri e arte contemporanea.

È in corso infine la settima edizione della mostra “Si prega di toccare. L’Arte in Punta di Dita”, promossa dall’Unione Ciechi e ospitata a Palazzo Ghisi (già Sommariva), sede della Banca Centropadana di Lodi, fino al 4 maggio. L’allestimento permette al pubblico di conoscere le opere attraverso il tatto. L’esposizione è visitabile nei giorni feriali dalle 17 alle 19, il sabato e nei festivi dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.

A Mantova, sabato 3 maggio alle 21 al Teatro Sociale, è atteso il ritorno della criminologa investigativa Roberta Bruzzone, volto noto della televisione, con la conferenza-spettacolo “Delitti allo Specchio”. L’incontro, quasi sold out come quello di ottobre, propone l’analisi di due noti casi giudiziari italiani, quello di Chiara Poggi e di Meredith Kercher, esaminati in modo oggettivo e rigoroso.

Proseguono fino all’11 maggio, ogni venerdì e sabato sera e la domenica a pranzo e a cena, gli appuntamenti con “Risotti e Lambrusco”, festa della cucina mantovana in corso al Pala Unical di via Melchiorre Gioia 3. La manifestazione, organizzata dal Festival della Cucina Mantovana, propone risotti a partire da 7 euro, dolci tipici e vini locali, con cucine aperte dalle 12 a pranzo e dalle 19 a cena. L’area è coperta e dotata di ampio parcheggio gratuito.

Domenica 3 maggio, dalle 9 alle 12, è in programma una passeggiata naturalistica alla scoperta della flora e della fauna che circondano i Laghi di Mantova. L’iniziativa, a cura del Distretto Culturale Le Regge dei Gonzaga, prevede due itinerari a scelta, uno lungo di 12 chilometri e uno breve di 7, entrambi su prenotazione e a pagamento. Il ritrovo è presso il Circolo Pescatori.

Alla Casa del Mantegna di via Acerbi 47 si avvia alla conclusione la mostra fotografica “4B+C”, visitabile fino al 4 maggio. Promossa dalla Fondazione Banca Agricola Mantovana, l’esposizione raccoglie quasi 170 immagini realizzate da Gianni Berengo Gardin, Gabriele Basilico, Antonio Biasiucci, Olivo Barbieri e Luca Campigotto, con la curatela di Mario Peliti.

Sempre a Mantova, al Teatro Minimo, è in scena “Il piccolo principe”, spettacolo teatrale ispirato al celebre racconto di Antoine de Saint-Exupéry. Le repliche sono previste venerdì 2 maggio alle 21.15, sabato 3 alla stessa ora e domenica 4 maggio alle 17, con un’ulteriore data l’11 maggio. L’ingresso è su prenotazione e a pagamento.

A Ostiglia torna la storica Fiera di Primavera, giunta alla 78ª edizione, in programma dall’1 al 4 maggio presso la Fiera Campionaria. L’intero paese si trasforma in un grande spazio espositivo con spettacoli, mercatini, aree street food e numerose attrazioni per tutte le età.

A Monza, dall’1 al 4 maggio nei Boschetti Reali, si svolge l’Asian Street Food Festival, rassegna gastronomica dedicata al cibo di strada orientale, con proposte culinarie autentiche, laboratori gratuiti e spettacoli dal vivo. Parallelamente, al Parco Superga di Muggiò è in corso la Sagra della Polenta, che unisce sapori tradizionali e intrattenimento fino al 4 maggio.

A Casatenovo, nella frazione di Campofiorenzo, si tiene nel medesimo fine settimana la festa del salame, con un’ampia offerta gastronomica che spazia da panini con la salamella a piatti tipici della tradizione lombarda. A Lissone è protagonista lo street food europeo, accompagnato da musica dal vivo e attività per bambini.

Domenica 4 maggio, a Giussano, la Festa di Primavera animerà le piazze cittadine con hobbisti, dimostrazioni e attrazioni per famiglie, mentre a Villasanta, dalle 10 alle 18, l’area feste ospita il FestivalBau, evento dedicato al mondo degli animali a cura di ENPA. A Seregno, invece, presso il Parco 2 Giugno alla Porada, è in programma la 28ª edizione del Bulldog Day, raduno nazionale del Club Amatori Bulldog Inglese, con giochi e sfilate a scopo benefico.

Tra le iniziative sportive e solidali, il 1° maggio a Usmate Velate si svolge la camminata nel Parco dei Colli Briantei, aperta a tutti e confermata anche in caso di maltempo. Domenica 4 maggio ad Arcore, con partenza alle 9.15 da Villa Borromeo, si tiene la trentesima edizione della camminata contro la leucemia infantile a sostegno del Comitato Maria Letizia Verga.

Sempre più apprezzata dal pubblico, la rassegna “Ville Aperte in Brianza” prosegue con 42 siti visitabili tra ville storiche, giardini e itinerari religiosi, inclusi quelli del Cammino di Sant’Agostino, pensati in occasione dell’Anno Santo e del particolare momento legato alla scomparsa di papa Francesco.

Tra gli eventi principali spicca la 30esima edizione della Festa del Roseto all’Orto Botanico di Pavia, in programma domenica 4 maggio, in via Sant’Epifanio 14. L’iniziativa celebra le nuove collezioni e gli spazi restaurati con un ricco calendario di attività. Alle 10.30, nell’Aula A, è prevista la presentazione del volume “L’Orto botanico dell’Università di Pavia. 250 anni di storia, ricerca, collezioni e personaggi”, seguita da visite guidate gratuite alle 10.30, 14.30 e 16.00, curate dagli Amici dell’Orto Botanico, su prenotazione obbligatoria tramite modulo online. Alle 11.00 e alle 16.00 si potrà osservare da vicino l’attività delle api attraverso un’arnia didattica, con assaggio di mieli riservato ai bambini. Alle 16.30, visita guidata condotta dal curatore dell’Orto alla scoperta delle nuove collezioni realizzate grazie al progetto Pnrr, anch’essa su prenotazione e fino a esaurimento posti. Dalle 10.00 alle 18.00, presso il Centro Didattico Divulgativo della Riserva Naturale Integrale Statale Bosco Siro Negri, si terrà la mostra “Legni nostrani, pregiati, proibiti. La biodiversità attraverso il legno”, visitabile nei pressi della Serra Tropicale. L’ingresso per la giornata ha un costo speciale di 2 euro, mentre attività e visite sono gratuite.

Sempre domenica 4 maggio, ad Albuzzano, torna “Camminiamo per la vita”, evento solidale giunto alla quarta edizione e promosso dalla Proloco a sostegno di ADOS Pavia, Amici del Sorriso, Amici del Quarto Piano e Croce Azzurra di Belgioioso. Il ritrovo è fissato alle ore 14 in piazza Venco, con partenza della camminata alle 15.30 su un percorso di 6 km. Il pomeriggio sarà animato da attività per bambini, musica dal vivo con Alex e Micky e Radio UAU, oltre al servizio bar e ristorazione a cura della Proloco.

A Mortara, nello stesso giorno, le sei contrade cittadine si sfideranno nel tradizionale Palio della Santa Croce. Dopo il corteo storico ambientato al tempo degli Sforza, che vedrà sfilare Ludovico il Moro e Beatrice d’Este, si svolgeranno le prove di abilità degli arcieri e i giochi ispirati al Medioevo. Durante tutta la giornata saranno attivi intrattenimenti per bambini e stand gastronomici.

Il Castello di Lardirago, fino al 5 maggio, ospita la prima edizione del Festival Medievale, con spettacoli, rievocazioni, cinema all’aperto, mercatini artigianali e gastronomici. Sono in programma anche le cene in stile medievale (30 aprile, 1° e 3 maggio alle 20.00) e visite guidate alla scoperta della storia del castello, della durata di circa un’ora e mezza. Il biglietto intero è di 14 euro, ridotto a 8 per i bambini dai 6 ai 14 anni, gratuito per i minori di 6 anni.

A Belgioioso, il Castello Visconteo ospita dal 1° al 4 maggio la nuova edizione di Officinalia, manifestazione dedicata al benessere e ai sapori della tradizione, con degustazioni di pane, miele, olio, aceto balsamico e altre specialità, oltre a incontri con esperti, workshop e dimostrazioni culinarie. Sabato 3 maggio, alle 14, sempre nel castello, si terrà il “Giubileo delle lettere”, con la presentazione del libro “Il complesso dell’abitudine” di Arianna Sobrero. Seguirà una tavola rotonda sul valore della lettura, con ingresso gratuito.

La mostra “La Battaglia di Pavia 24 febbraio 1525: i tempi, i luoghi, gli uomini”, allestita ai Musei Civici fino al 29 dicembre 2025, propone un percorso immersivo attraverso pannelli informativi e tecnologie come realtà virtuale, realtà aumentata e projection mapping, per rivivere gli eventi del XVI secolo.

Alla Galleria d’arte La Rocchetta, in via della Rocchetta 27, è visitabile fino al 5 maggio la mostra “Inediti di Saverio Terruso – Omaggio ad Aldo Fiocco”, dedicata all’artista siciliano, con opere mai esposte prima. Gli orari di visita sono dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30; lunedì chiuso.

Prosegue fino al 31 agosto, al museo Kosmos, la mostra fotografica “I colori del buio – Esplorando il pianeta sotterraneo”, dedicata al mondo delle grotte e curata dall’Associazione Geografica La Venta in collaborazione con l’Università di Pavia. L’esposizione, allestita con pannelli retroilluminati, video e attrezzature speleologiche, è inclusa nel biglietto del museo. L’ingresso alla sola mostra costa 4 euro. Il museo è aperto da martedì a domenica, dalle 10.00 alle 18.00 (ultimo ingresso alle 17.30), chiuso il 1° maggio. A Cowboyland, da venerdì 3 a domenica 5 maggio il parco a tema western offre spettacoli, animazioni e ambientazioni per famiglie e bambini.

PuraVida Farm, villaggio per famiglie, a San Martino Siccomario (PV) da venerdì 3 a domenica 5 maggio ospita Springmania, evento che celebra la primavera tra fiori, api danzanti, profumi e colori, in un’area verde di oltre 35mila metri quadrati.

A Varese, sabato 3 maggio, il Thinker Lab di via Cairoli 5 ospita il laboratorio "Alla scoperta della rana", dove i partecipanti, indossando il camice da biologo, esploreranno l'anatomia e le caratteristiche degli anfibi .thethinkerlab.it

Sempre a Varese, la rassegna "Musica a San Cassiano" propone cinque concerti ogni sabato di maggio, con un programma che spazia da Bach a Händel, Marais e un omaggio a Scarlatti. Domenica 4 maggio, il Salone Estense ospita l'opera "Cavalleria Rusticana" di Mascagni in forma semiscenica, organizzata dagli Amici della Lirica di Varese . A Varese, sabato 3 maggio, si svolge la nona edizione della Festa di Varesesolidale, con la "Cattedra della Carità" alle 10 presso il Salone Estense, stand delle associazioni in Corso Matteotti dalle 10 alle 14 e una cena solidale alle 20 presso la Chiesa della Brunella, animata da Max Laudadio.

Sempre a Varese, sabato 3 e domenica 4 maggio, Piazza Carducci ospita l'edizione 2025 degli "Itinerari della Salute", mentre domenica 4 maggio, Piazza del Podestà accoglie la Campagna di Primavera Telethon-UILDM, con raccolta fondi a sostegno della ricerca scientifica sulle malattie rare. Alle 10, il Salone Estense celebra la Festa di San Vittore e, alle 16, ospita il Premio "Francesco Tamagno" con l'opera "Cavalleria Rusticana" di Pietro Mascagni.Cosa fare a Sondrio, week end 2-5 maggio 2025

A Gallarate, il centro cittadino si trasforma in un angolo di Francia con il Mercatino Regionale Francese, che fino a domenica 4 maggio propone specialità enogastronomiche e artigianali d'Oltralpe, tra baguette, croissant, formaggi, vini e prodotti provenzali .

A Inarzo, domenica 4 maggio, la Palude Brabbia offre una giornata dedicata alla natura con "Raccontar d’Alberi" al mattino e, nel pomeriggio, l'attività per bambini "Filtri d’Amore per Maghi". Riserva Naturale Palude Brabbia

A Boarezzo, sabato 3 e domenica 4 maggio, si svolge l'evento "Boarezzo in Trippata", con esposizione di rapaci, passeggiate guidate e laboratori per bambini, offrendo un'immersione nel mondo dei rapaci nella suggestiva Piazza Salvadori .VerbanoNews

A Marnate, domenica 4 maggio, la manifestazione "Ruote della storia in Valle" presenta una sfilata di mezzi storici della Seconda guerra mondiale attraverso i comuni della Valle Olona, organizzata dagli Amici della Ferrovia della Valmorea, Pro Loco Marnate e l'Amministrazione comunale .

A Comerio, domenica 4 maggio, riprendono le visite guidate alla Grotta Remeron, gioiello naturale del Parco Campo dei Fiori, con partenza dall’Opera Hub di via Guido Borghi 27, parcheggio interno e servizio navetta .

A Orino e Laveno Mombello, il duo "The Men in Black", composto da Renato Furigo e il maestro Mauro Guarneri, si esibisce in due serate musicali a sostegno della LILT Valcuvia per la lotta contro i tumori.

A Somma Lombardo, domenica 4 maggio, il CAI propone il tradizionale "Calendimaggio", un'escursione storico-naturalistica alla scoperta della brughiera e della piramide geodetica

A Bardello con Malgesso e Bregano, domenica 4 maggio, si tiene una prova di orienteering nei boschi tra Bregano, Biandronno e Travedona, aperta a tutti gli appassionati di questa disciplina.

A Legnano, sabato 3 maggio, le contrade celebrano con cene tradizionali: la Contrada di San Domenico propone la "Cena Gallica", Legnarello festeggia con la "Cena con Fiorentina" e La Flora organizza la "Cena Sarda". Dal 2 al 4 maggio, il Parco Trento e Trieste ospita la Street Food Parade, evento inserito nella festa di Primavera.

A Sondrio, domenica 4 maggio, le vie cittadine si animano con la 24ª Fiera di Maggio, trasformandosi in un grande mercato all’aperto con esposizione e vendita di merci e prodotti dell’artigianato locale.

Sempre a Sondrio, il Cast – il Castello delle Storie di Montagna ospita la mostra "Cervino. La montagna leggendaria", visitabile fino al 2 giugno 2025, mentre il MVSA – Museo Valtellinese di Storia e Arte presenta la mostra "Holy Cross", aperta fino all'8 giugno 2025 in occasione del Giubileo. Al Castello Masegra, ogni sabato e domenica, è possibile visitare gli affreschi dell'Orlando Furioso, riportati alla luce nella torre colombaia.

A Ponte in Valtellina, la rassegna "Ponte in Fiore 2025" propone venerdì 2 maggio "Ponte in Fiore sotto le stelle", con osservazione astronomica e letture poetiche, e domenica 4 maggio "Badentàs!", con giochi di una volta per tutte le età.

A Lanzada, venerdì 2 maggio, si tiene una visita serale alla Miniera della Bagnada alle ore 18, seguita da una cena tipica al ristorante Edelweiss di Franscia.

Infine, sabato 3 maggio, a Montagna in Valtellina si svolge la "Camminata del Castel Grumello", un percorso di 7,3 km attraverso le suggestive zone terrazzate del versante retico, con partenza e arrivo nei pressi della chiesa di San Giuseppe.