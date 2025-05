Zibido, sos stabili via Adige. I residenti nelle case Aler: "Qui non siamo al sicuro"

Case Aler, scontro in consiglio comunale sul degrado degli stabili di via Adige 4 e 6. Facciate fatiscenti, citofoni devastati e strade dissestate: nessuno interviene e il degrado avanza. I residenti denunciano lo stato di abbandono degli edifici e il gruppo consiliare Bene Comune ha portato la questione in consiglio comunale, ma la mozione è stata respinta. "Nella mozione si chiedeva che il Comune proponesse una convenzione alla proprietà Aler, in modo da poter intervenire quantomeno sulle strade, i cortili, gli spazi verdi e sull’isola ecologica, oggi più simile a una discarica abusiva", spiega Pietro Cataldi della lista Bene Comune. "La mozione ha ottenuto sei voti favorevoli (quelli dei consiglieri di opposizione) e sette contrari (espressi dalla nuova maggioranza)".

"La situazione è di forte degrado e ci sentiamo anche insicuri, dichiarano Franco Luppoli e Luana Silvestri, rappresentanti del comitato di via Adige 4. "I citofoni sono devastati, il portone d’ingresso non chiude e la sera abbiamo paura di trovare malintenzionati nella palazzina, che si trova in una zona periferica. Inoltre, nella rimessa auto piove dentro".

Cataldi aggiunge: "Quando denunciamo i problemi che i cittadini ci continuano a segnalare, non veniamo presi in considerazione. I problemi vengono minimizzati, sostenendo che, se tra il pubblico non c’è chi segnala direttamente, allora i problemi non esistono". Lo stato di degrado delle palazzine di via Adige è evidente: le facciate presentano grosse macchie di muffa e umidità, crepe nei muri e intonaco rattoppato a macchia di leopardo. L’area ecologica è ridotta a un immondezzaio a cielo aperto. Per non parlare dei box dove le infiltrazioni d’acqua la fanno da padrona. La situazione delle case di via Adige ha provocato una lunga querelle finita sui social dove lo scontro politico è alto. La sindaca Sonia Belloli respinge le accuse. Riconosce che ci siano problemi evidenti e da datati, ma rivendica l’impegno dell’Amministrazione: "Purtroppo l’ex assessore Cataldi denuncia solo ora una situazione che ha fin troppo trascurato quando deteneva la delega. Ora si fa portavoce di problemi che avrebbe dovuto risolvere. Per fortuna, con l’intervento del nuovo assessore Serra, abbiamo già ottenuto precisi impegni da Aler e contiamo di migliorare la situazione".