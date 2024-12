Notte di sangue a Rozzano, accoltellato in strada alla testa e alle gambe: grave 31enne. Ora è caccia agli aggressori

Rozzano (Milano), 13 dicembre 2024 – Un marocchino di 31 anni è stato soccorso ieri sera, poco dopo le 23 in via delle Mimose a Rozzano, da un’ambulanza della Croce viola. Il giovane, che si trovava in strada, in corrispondenza di una fermata dei mezzi pubblici, presentava ferite d’arma da taglio alla testa e alle gambe. Nonostante fosse cosciente, è stato trasportato all’Humanitas in codice rosso, data l’abbondante perdita di sangue. Non sarebbe comunque in pericolo di vita.

Sul posto è intervenuta la Tenenza dei carabinieri di Rozzano, ora impegnata a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e rintracciare gli aggressori. Di certo la zona, via delle Mimose, non è nuova ad episodi del genere. Già un anno fa, nel novembre 2023, quella stessa strada era stata teatro di un’aggressione d’arma da taglio, con un 28enne accompagnato al San Paolo in codice verde.