Abusi su bimbi dell’asilo a Milano: perizia psichiatrica per il maestro di religione

Milano, 3 maggio 2023 - Sarà disposta il prossimo 16 maggio, con il conferimento dell'incarico al criminologo e psichiatra forense Marco Lagazzi, la perizia psichiatrica sul maestro d'asilo di 35 anni, arrestato in flagranza a Milano lo scorso 29 marzo con l'accusa di violenza sessuale aggravata, per aver palpeggiato e toccato in modo improprio quattro bambini tra i 4 e i 5 anni. Lo ha deciso la gip Lorenza Pasquinelli. Dopo la convalida e l'applicazione della misura cautelare in carcere, in Procura a Milano è arrivata una trentina di segnalazioni su altri presunti abusi commessi dall'insegnante, difeso dall'avvocata Maria Cristina Amoruso, in sei scuole diverse.

Denunce al vaglio della pm Rosaria Stagnaro che coordina le indagini del nucleo tutela donne e minori della Polizia locale. La perizia - da quanto appreso - oltre che valutare la capacità di intendere e di volere al momento dei fatti, cercherà anche di ricostruire la storia clinica dal punto di vista psichiatrico dell'uomo. Nei giorni scorsi un consulente della difesa, dopo aver incontrato l'indagato a San Vittore con l'autorizzazione del giudice, ha depositato una relazione, in cui è allegata la documentazione sanitaria che, però, è datata.