Milano, abusi sui bambini: arrestato maestro di scuola materna. Era recidivo

Milano – Un maestro trentacinquenne di una scuola materna della periferia Nord di Milano è stato arrestato mercoledì pomeriggio dagli agenti della polizia locale dell'Unità Tutela donne e minori con l'accusa di aver abusato di alcuni bambini di una scuola comunale.

Stando a quanto risulta al Giorno, la prima segnalazione è scattata dopo il racconto di una piccola alunna dell'asilo, che ha insospettito le altre maestre e generato una segnalazione in Procura, con la conseguente inchiesta lampo coordinata dall'aggiunto Letizia Mannella e dal pm Rosaria Stagnaro. Da lì è scattata l'indagine dei vigili, che avrebbero installato anche telecamere e microfoni per vedere e ascoltare quello che succedeva in classe.

L'altro ieri pomeriggio, poco prima delle 15, l'arresto in flagranza, che evidentemente si è reso necessario per mettere subito fine alle condotte dell'educatore. E' bastata infatti solamente un'ora di registrazione per immortalare, durante le attività che vedevano impegnati insieme tutti i bambini, palpeggiamenti e atteggiamenti ritenuti "inequivocabili”. Nel momento dell'arresto il 35enne non ha fornito nessuna spiegazione.

Il provvedimento è stato convalidato oggi dal gip Lorenza aAsquinelli, e ora il trentacinquenne si trova a San Vittore: l'accusa di cui dovrà rispondere è quella di violenza sessuale aggravata. Secondo le risultanze, nel novembre 2021 l’insegnante era stato trasferito dal Provveditorato da un'altra scuola materna proprio per i suoi comportamenti nei confronti dei piccoli allievi.