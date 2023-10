Assalto al Puecher di Rho, la dura condanna del sindaco: “Aggressione vile e riprovevole”

Rho, 31 ottobre 2023 – "E' stata aggressione vile e riprovevole. Siamo davanti a giovani che non colgono la gravità delle loro azioni. I responsabili vanno puniti e occorre rinforzare l'impegno educativo". Dura condanna da parte del sindaco di Rho, Andrea Orlandi, nei confronti dell'incursione di venerdì scorso all'Ipsia Puecher di Rho da parte di una banda di sette-otto ragazzi, con i volti nascosti da passamontagna e cappucci delle felpe, petardi, fumogeni e una pistola scacciacani.

L'assalto coi fumogeni al Puecher di Rho

In questi giorni il primo cittadino rhodense è stato in contatto costante con la stazione e la compagnia dei carabinieri di Rho che indaga sull’accaduto. Una parte della baby gang sarebbe già stata identificata, si tratta di studenti ed ex studenti dell'istituto professionale.

"La banda ha agito con notevole viltà: mentre si presentava con le fattezze di un commando di terroristi, ha evitato di esprimersi a parole o con scritte che permettessero di intuire le 'motivazioni' dell’incursione. Se si vuole contestare qualcosa, lo si fa a volto scoperto. Senza nascondersi. Chi ha agito ha soltanto generato panico (senza tenere conto delle conseguenze di questo in coetanei magari più fragili) e distrutto quel che si trovava davanti. E lo ha fatto senza lasciare un chiaro messaggio". Il sindaco nelle prossime ore incontrerà anche il preside Emanuele Contu per ribadire la vicinanza e solidarietà alla scuola, al suo dirigente, ai professori, al personale non docente che venerdì mattina ha vissuto attimi di panico e paura.

Atti vandalici all'istituto Puecher di Rho

"L’incursione è stata una vera aggressione al mondo della scuola - continua Orlandi - un mondo in cui si costruisce futuro e non si distrugge. La spavalderia dimostrata rivela una totale assenza di considerazione per chi la scuola la vive con passione e con il desiderio di imparare per trovare il proprio posto nella nostra società. Mi sento di esprimere una dura condanna rispetto a questo atteggiamento, auspicando che i responsabili vengano adeguatamente puniti". L'incontro sarà anche l'occasione per ribadire l'impegno dell'amministrazione comunale sul fronte educativo e della sicurezza. "Gli spazi degli istituti superiori non sono di diretta competenza comunale, ma siamo disponibili a collaborare con le forze dell’ordine e con Città Metropolitana di Milano per debellare ogni azione illegale. Vedere ragazzi agire incappucciati mi colpisce profondamente: rilancio la volontà di rinforzare ogni azione educativa per scongiurare eventi del genere - conclude Orlandi - Il nome dell'istituto Puecher non può essere legato a 7/8 vandali ma ai tanti, la maggioranza, che credono nei valori dell’educazione, della correttezza, della legalità".