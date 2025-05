Quando è l’ultimo giorno di scuola in Lombardia (e quando ricomincerà a settembre)? Le date da tenere a mente

Milano, 19 maggio 2025 – Manca sempre meno all’ultima campanella dell’anno, che segnerà ufficialmente la fine dell’anno scolastico 2024-2025. Per molti studenti lombardi la data “x” scatta venerdì 6 giugno 2025 che sarà l’ultimo giorno di scuola prima delle lunghe vacanze estive (circa tre mesi di “stacco”, prima di tornare tra i banchi a settembre). Per le scuole dell’infanzia la fine dell’anno scatterà, come sempre, con la fine del mese di giugno (l’ultimo venerdì del mese cade il 27 giugno). Per i genitori, con la fine della frequenza scolastica, si apre il tetris dell’organizzazione familiare, tra centri estivi pubblici o privati che – nella maggior parte dei casi – restano attivi per il mese di luglio. Nel caso di centro estivo pubblico era necessario fare domanda per entrare in graduatoria, in caso di realtà private è sempre consigliabile muoversi con largo anticipo, visto che spesso c’è un alto numero di richieste.

Bambini a scuola

L’esame di maturità 2025

Discorso diverso, ovviamente, per chi si accinge ad affrontare l’esame di maturità 2025: gli studenti lombardi impegnati nella prova dovranno attendere ancora qualche settimana per godersi la tanto desiderata libertà. L’esame di Stato del 2025 conferma lo stesso impianto del 2024: due prove scritte a carattere nazionale (decise, cioè, dal Ministero), terza prova solo per gli indirizzi in cui è prevista, colloquio in chiave multidisciplinare, commissari interni ed esterni: si parte mercoledì 18 giugno 2025, quando si svolgerà la prima prova. A seguire, sarà il turno della seconda prova scritta che riguarderà una tra le discipline principali dei singoli percorsi scolastici. Dopo qualche giorno, per una durata variabile in base alla posizione nell'appello di classe del diplomando, arriverà il momento del colloquio.

Calendario scolastico 2025/2026

Ma quando si tornerà tra i banchi? Come reso noto dalla Regione Lombardia “è stato confermato per l'anno scolastico 2025/2026, il Calendario Scolastico Regionale di carattere permanente, approvato con DGR n. 3318 del 18 aprile 2012". “L’avvio delle lezioni è il 5 settembre 2025 per le Scuole dell’infanzia e il 12 settembre 2025 per tutti gli ordini e gradi di istruzione e per i percorsi di istruzione e formazione professionale, con possibilità, per le Istituzioni scolastiche e formative, di avvio anticipato – spiegano sul sito della Regione -. Le lezioni terminano l’8 giugno 2026 per tutti gli ordini e gradi di istruzione e per i percorsi di istruzione e formazione professionale ed il 30 giugno 2026 per le scuole dell’infanzia”.

"Le istituzioni scolastiche e formative – si legge nella circolare -, nel rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline ed attività obbligatorie, possono disporre gli opportuni adattamenti del calendario scolastico d’istituto – debitamente motivati e deliberati dall’istituto scolastico o formativo - comunicandoli tempestivamente alle famiglie entro l’avvio delle lezioni. Qualora l’adattamento del calendario comporti sospensione delle lezioni, nel limite massimo di tre giorni annuali, è necessario un preventivo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio".