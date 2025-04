“Spread Magic Not Hate”, le Winx alla Milano Design Week: 6 installazioni contro il cyberbullismo

Milano, 4 aprile 2025 – Winx Club, che da oltre 20 anni conquista i cuori di intere generazioni, torna alla Milano Design Week, in programma dal 7 al 13 aprile 2025, con la campagna di sensibilizzazione globale contro il Cyberbullismo ‘Spread Magic Not Hate’.

La collaborazione con Fondazione Carolina

Lanciata nel 2024 in collaborazione con il partner globale The Cybersmile Foundation, il progetto prosegue con successo anche in questo 2025 al fianco anche di un nuovo partner italiano: Fondazione Carolina, organizzazione no-profit impegnata nella promozione del benessere digitale e attiva nel supporto alle vittime e per il recupero degli autori di violenza online.

Le sei installazioni in via Paolo Sarpi

Le magiche fatine nate dalla matita di Iginio Straffi animeranno la settimana meneghina attraverso sei installazioni che promuoveranno messaggi positivi ed educativi contro il bullismo online. Le installazioni verranno esposte in via Paolo Sarpi, luogo simbolo dell’incontro tra culture, perfetto per celebrare l’unione di stili e tradizioni, inserendosi nei circuiti di Zona Sarpi e Milano Kids Design Week.

Le Winx nella storia della tv e non solo

La serie Winx Club ha esordito nel 2004. La serie è stata prodotta e distribuita da Rainbow e nel corso degli anni ha raggiunto traguardi straordinari: 8 stagioni animate coprodotte con Rai, 3 film per il cinema, 4 film per la TV, 2 serie animate coprodotte con Netflix, 2 stagioni live-action Netflix Original "Fate - The Winx Saga" e milioni di fan in tutto il mondo. Con oltre 20 miliardi di visualizzazioni su YouTube e più di 35 miliardi su TikTok, le Winx continuano ad affermarsi nel cuore di una community sempre più appassionata.

Svelati i nuovi design

Sempre in occasione del Milano Design Week saranno svelati i design delle iconiche ali della nuova attesissima serie, un reboot completamente nuovo in arrivo in autunno su Rai Kids in Italia e Netflix in tutto il mondo che celebra l’incredibile eredità di Winx Club e che si appresta a mostrare un look totalmente inedito in un ritorno alle origini.