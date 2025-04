Zona Sarpi alla Design Week: portale e cesata d'artista per i cento anni della comunità cinese a Milano

Milano, 3 aprile 2025 – Celebra il design nel quartiere Sarpi il progetto "Zona Sarpi" diffuso tra via Paolo Sarpi e l'Adi Design Museum. Dopo il successo registrato la scorsa edizione con 120.000 presenze e oltre 150 eventi, la piattaforma patrocinata dal Comune di Milano propone anche quest'anno una serie di eventi all’interno del palinsesto della Milano Design Week. La seconda edizione della kermesse si svilupperà lungo via Paolo Sarpi e coinvolge la comunità del quartiere, il Centro Culturale Cinese e l’Adi Design Museum, nell’anno dell’anniversario dei 100 anni di insediamento della comunità cinese a Milano. La direzione artistica è di Michele Brunello, abitante del quartiere e architetto fondatore di Dontstop Architettura, e Luca Fois, consulente creativo tra i padri storici dei distretti del design milanesi come Zona Tortona, promotori di relazioni internazionali e delle collaborazioni tra Italia e Cina. "Zona Sarpi torna con la seconda edizione dopo aver dimostrato al suo debutto la forza di uscire dalla logica della location - racconta Brunello -. Ci troviamo in un quartiere capace di esprimere autenticità grazie alla comunità multiculturale e sfaccettata che lo abita e ci lavora: ci impegniamo per mettere il design a servizio di questo contesto per valorizzarne le energie internazionali e rendere visibile la rete di relazioni bilaterali e globali, orientate a Est, che già animano Zona Sarpi. La sfida lanciata quest’anno consiste nel selezionare e promuovere progetti che abbiamo una prospettiva e valore sul medio e lungo termine".

Tra gli interventi più suggestivi, prodotti e allestiti da Zona Sarpi, ci sarà il Portale di Chinatown: NOI men. Ogni anno Zona Sarpi chiede a un artista che ha una storia di relazione con il quartiere, di rappresentare l’incontro tra il Biscione visconteo e il dragone cinese. La struttura, disegnata da Dontstop e illustrata da Tommaso Lanciani e Silvan Borer, è stata finanziata dai commercianti locali coinvolti da Angela Zhou, che ha anche sostenuto la realizzazione di una cesata di cantiere illustrata di oltre 100 metri all’angolo tra Sarpi e Bramante, con il racconto dei 100 anni di insediamento della comunità cinese illustrato da Alessandro Grande e Marzio Mariani. Quest’opera rappresenta il seme di un lavoro di raccolta di materiali e testimonianze che segue la volontà della comunità cinese e delle associazioni di quartiere che vorrebbero donare a Milano un museo di quartiere. "Zona Sarpi è un progetto di valorizzazione territoriale che fonda la sua efficacia sul Genius Loci della zona intorno a via Paolo Sarpi", afferma Luca Fois. Un’altra sezione della Cesata, promossa da The Playful Living ospiterà una selezione di art toys di PopMart. I poli principali di saranno: via Paolo Sarpi, con le installazioni lungo la strada di Nicola Maggi, Zte, Winx Club e le opere dei giovani designer ospitate nelle vetrine dei negozi a cura di Arsonar; via Verga con il workshop/mostra a cura di Design Group Italia e la scuola Panzini con la Gpp e il Centro Culturale Cinese con i workshops della Kids Design Week. Saranno attivate anche sinergie con realtà culturali del quartiere come in Tempio del Futuro Perduto, la Galleria d’eccellenza di Luisa Delle Piane, la Fondazione Sozzani, brand come Fiorucci, studi di designer e creativi insediati nel quartiere. Adi Design Museum sarà l’altro set d’eccellenza della manifestazione, qui ci sarà una selezione di proposte di design sviluppate tra Cina e Occidente, una mostra a cura di Keyi, con l’allestimento di Dontstop. In particolare, sarà esposto in anteprima un pezzo unico nato dalla sinergia tra architettura e arte: un tavolo esclusivo ispirato all'icona Stadio di San Siro. Frutto della collaborazione tra Progetto Cmr e l’artista Alessandro Busci, celebre per le sue rappresentazioni delle architetture più rinomate di Milano tra cui lo Stadio Meazza. Tra gli eventi promossi, l’appuntamento principale sarà il 7 Aprile alle 170 davanti alla cesata all’incrocio tra via Paolo Sarpi e via Bramante, con l’inaugurazione della Zona aperta alla città.