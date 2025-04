Il Kinder Sorpresa Design Studio al Fuorisalone 2025: un viaggio tra le creazioni dell’ovetto più amato al mondo

Milano, 4 aprile 2025 – In occasione della Milano Design Week 2025, da giovedì 10 a sabato 12 aprile, in via Novi 2, nel quartiere Tortona a Milano, apre al pubblico il “Kinder Sorpresa Design Studio”, uno spazio esperienziale unico nel suo genere. Un viaggio immersivo nel mondo delle iconiche sorprese degli ovetti Kinder, dove i visitatori potranno scoprire, stupirsi e trasformarsi.

Grazie a un photo booth innovativo, ogni ospite potrà sperimentare l’emozione di trasformare sé stesso in una sorpresa Kinder. Un’esperienza unica, che unisce tecnologia, creatività e divertimento per trasportare il pubblico dentro l’universo magico delle sorprese dell’ovetto più amato al mondo.

All’interno dello spazio, Kinder accompagna i visitatori in un viaggio alla scoperta del dietro le quinte della creazione delle sorprese: dall’idea alla realizzazione finale, ripercorrendo la storia di un’icona nata nel 1974 e in continua evoluzione.

Proprio lo scorso anno, infatti, gli ovetti – ideati da Michele Ferrero con l’intento di regalare a bambini e adulti la possibilità di vivere e donare l’emozione della Pasqua tutto l’anno – hanno compiuto 50 anni.

Oggi presente in 80 paesi nel mondo, Kinder Sorpresa è diventato un prodotto iconico perché racchiude tre elementi in uno: l’emozione di “scartare”, la gioia di assaporare un ovetto dal gusto e dalla qualità inconfondibili e la magia della sorpresa, suscitando sempre grandi emozioni, nonostante il formato sorprendentemente piccolo.

I visitatori potranno scoprire la passione, l’ingegno e la cura che creativi, designer e ingegneri Ferrero dedicano ogni giorno alla creazione delle celebri sorprese Kinder, sviluppate internamente attraverso una divisione dedicata, avvalendosi del supporto di esperti e dopo lunghe fasi di studio, ricerca e rigorosi controlli di sicurezza. Un viaggio emozionante nel cuore di un mondo pensato per ispirare la fantasia e regalare stupore a generazioni di bambini, e non solo.

Kinder Sorpresa Design Studio

Via Novi, 2 – Milano (Metro: Porta Genova)

Orari di apertura al pubblico:

Giovedì 10, venerdì 11 e sabato 12 aprile 2025, dalle 12 alle 20