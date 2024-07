I quartieri di Milano si animano per la stagione estiva: a condurre i turisti sette guide d’eccezione

Milano, 29 luglio 2024 – Milano, raccontata dai tanti detrattori come una città sempre grigia e poco attraente, è raccontata dalla nuova campagna YesMilano come uno stile di vita, un modus vivendi che quartiere dopo quartiere presenta una sfaccettatura diversa, ricca e unica. 'Milano è più di un viaggio, è uno stile di vita' è il lancio della nuova campagna YesMilano, promossa da Milano & Partners, per la stagione estiva turistica.

Promuove la ricchezza dei quartieri, con la loro proposta di esperienze artistiche, culturali, gastronomiche e di intrattenimento, invitando i turisti ad andare anche fuori dal centro storico. Da Porta Romana passando per Porta Venezia, passeggiando per le vie di Brera fino a Isola, Certosa, Dergano o Lambrate.

Sette testimonial per sette quartieri

A condurre i turisti alla scoperta dei quartieri sono sette testimonial d’eccezione, che la città la conoscono bene: per Brera la fashion designer Carlotta Orlandi, Porta Venezia con Anna Frabotta, founder di FRAB'S Magazine & More, Isola con il sommelier Saif Uddin, Dergano e Isola con la designer Maddalena Selvini, Porta Romana con lo chef del ristorante Trippa, Diego Rossi, Lambrate con il ciclista Roberto Peia - fondatore di Urban Bike Messengers, Certosa con Paola Cigoli, esperta di Comunicazione e Marketing che lavora per la Cooperativa Di Mano In Mano.

"Milano si conferma sempre di più meta turistica per tutte le stagioni", dichiara Martina Riva, assessora al Turismo del Comune di Milano. Si tratta di "un acconto diverso e originale che invita a scoprire luoghi forse meno conosciuti e fuori dai percorsi tradizionali, ma ugualmente protagonisti e al centro della costruzione di una città, policentrica, inclusiva e ricca di opportunità", commenta Elena Vasco, Segretario generale della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi.

"Ogni quartiere è un'esperienza diversa e propone un modo unico di vivere la città", conclude Fiorenza Lipparini, Direttrice Generale di Milano & Partners. La guida ai quartieri di Milano con gli itinerari suggeriti è disponibile sul sito yesmilano.it