A Milano arriva Mag to Mag, il primo festival di magazine indipendenti per gli appassionati della carta stampata

Milano, 26 luglio 2024 – Tutto è partito Frab’s e dallo store in via Sirtori, zona Porta Venezia. Da lì e dall’enorme successo dei magazine indipendenti, l’idea del festival di editoria indipendente è venuto di conseguenza. E anche nel 2024 Mag to Mag si terrà, ma per la prima volta a Milano, dal 14 al 15 settembre allo Scalo Farini, sempre in zona Porta Venezia. Ma cos’è Frab’s e cosa c’entra con Mag to Mag?

Frab’s è il progetto concepito da Anna Frabotta per portare all’attenzione degli appassionati del settore, riviste indipendenti e da collezione: Anna, la mente dietro Frab’s, ha cercato di rendere pop un’inclinazione personale e settoriale creando fisicamente e online uno store dove riunite riviste indipendenti di ogni parte del mondo, selezionate in merito all’apporto culturale e artistico significativo.

L’idea di Mag to Mag

E come celebrare un progetto tale se non con un festival? Giunto alla seconda edizione, Mag to Mag sbarcherà a Scalo Farini dal 14 al 15 settembre e riunirà nel capoluogo lombardo lettori, curiosi e addetti ai lavori per parlare di editoria con un fitto programma di eventi, workshop e talk. Mag To Mag connette magazine di nicchia e da collezione insieme agli appassionati e interessati; ‘parla, condivide, trova nuovi strumenti, nuove strade e possibilità, unisce le forze e realizza la sua bellezza’, si legge nel manifesto del Festival.

Dopo il successo della prima edizione svoltasi nel 2023, la seconda edizione ripropone la stessa mission: raccogliere tante di energie, idee, turbolenze che gravitano in questa piccola nicchia di amanti della carta e creare sinergie nuove, amplificando il suono della carta e il rumore pulito che può fare.

Con una forte impronta internazionale, Mag To Mag nasce per scambiarsi opinioni e vedute e per dare al settore dei magazine indipendenti strumenti pratici e concreti per crescere e diventare una realtà che riesca ad andare oltre il guscio della piccola nicchia.

Il programma di Mag to Mag, dal 14 al 15 settembre

L'accesso a market e main talk è totalmente gratuito. Verranno proposti focus sul mercato europeo delle riviste con ospiti internazionali, talk pubblici con ospiti di spicco del mondo dell’editoria indipendente, come Christian Rocca (direttore de Linkiesta) e Luca Sofri (direttore de Il Post), confronti one-to-one con editori, tipografi e distributori e ovviamente un market con una selezione dei migliori editori internazionali.

Per gli editori o aspiranti tali verranno dati spunti su come vendere le riviste, sulla stampa e collaborazione con le tipografie e sulla distribuzione in Europa, anche grazie all’apporto degli operatori che già abitano il mondo dell’editoria indipendente. Anche per i rivenditori Mag to mag è l’occasione di visionare i magazine prima di acquistarli, di incontrare direttamente gli editori delle riviste e di aumentare la formazione sulle vendite.

Insomma un programma ricco che sottende un’idea ambiziosa per questi tempi, dove il prodotto editoriale è sempre più limitato a pochi appassionati: eppure, rendere più popolari magazine di nicchia può essere la chiave giusta per condividere i mondi nascosti delle riviste dove cura e qualità rimangono le due caratteristiche imprescindibili.