Cultura, territorio, cibo e sport, ecco cosa piace di più della Lombardia ai turisti: stranieri in aumento

Milano, 14 luglio 2024 – La Lombardia si conferma una delle regioni trainanti del turismo italiano e una delle maggiori mete del turismo internazionale.

Lo confermano i dati appena pubblicati dal report Rome Business School "Il business del turismo in Italia. Analisi e prospettive per settore". Insieme a Lazio, Veneto e Toscana è ai vertici sia in termini di arrivi che di pernottamenti, con migliaia di persone che invadono le città d’arte attratte anche dal desiderio di scoprire le tradizioni locali, la gastronomia, e che alimentano sempre di più lo shopping tourism, il luxury travel e il wedding tourism.

La regione è tra quelle maggiormente interessate dalla spesa internazionale per vacanza culturale con oltre 1,2 miliardi. Lazio, Veneto, Toscana, Campania e appunto Lombardia insieme rappresentano l’81,3% della spesa totale per vacanza culturale degli stranieri. E ancora. Secondo quanto stimato dalla Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi, nei comuni di Milano, Bormio, Livigno e Cortina il business dei settori più direttamente coinvolti con le Olimpiadi invernali 2026 sarà di 14 miliardi di euro. In ascesa anche lo shopping tourism. Stando a Risposte Turismo, via Montenapoleone a Milano sale nel 2024 al secondo posto della classifica mondiale per valori retail per metro quadro (18mila euro, +31% rispetto al 2019). fra le città più associate da questo segmento della domanda c’è Milano, dietro Roma, ma prima di Napoli, Venezia e Firenze.

Capitolo wedding tourism, settore che sta diventando un fiore all’occhiello per il Paese e che solo nel 2023 ha registrato un fatturato di 599 milioni di euro, circa l’11% in più rispetto ai livelli stimati nel 2019. La Toscana è in testa alle classifiche, con il 21% delle coppie straniere che scelgono le sue bellezze paesaggistiche e artistiche, ma la Lombardia è immediatamente dietro. La grande sfida sarà valorizzare tutte le mete che non siano solo di lusso e far conoscere anche le zone meno inflazionate dal turismo di massa.

Giungendo al capitolo delle tendenze e delle prospettive, la Lombardia rappresenta una delle principali mete del turismo internazionale, sia per quanto riguarda gli arrivi che i pernottamenti. Gli autori del report sottolineano come l’incorporazione della tecnologia sia fondamentale per migliorare l’offerta turistica e come le smart cities possano rappresentare l’ambiente ideale per dispiegare le potenzialità delle innovazioni tecnologiche nel settore turistico. In questo contesto il ranking ICityRate 2023 classifica Bergamo e Milano, insieme a Firenze e Modena, come le città italiane leader dell’innovazione. Tra le città lombarde, ci sono anche Cremona e Monza. Tra le destinazioni da non perdere in talia nel 2024, secondo Visit Italy, anche Mantova, che rispecchia ciò che cerca il turista oggi. È una meta dove è presente una comunità locale forte, capace di comprendere l’importanza di investire nel turismo nel rispetto delle tradizioni e mantenendo integra la propria identità storica, attraverso la realizzazione di progetti sostenibili e grazie allo sviluppo di una presenza digitale importante e strategica.