Milano è attrattiva e i dati (in crescita) del 2024 lo confermano: merito anche dell’effetto Taylor Swift

Milano, 17 luglio 2024 – Di poco in diminuzione, il 3%, rispetto agli arrivi di maggio, ma in crescita dell’8,9% in confronto all’anno scorso. Il report mensile sul turismo nell’area milanese evidenzia un mese di giugno in chiaro-scuro. A Milano città il mese scorso sono arrivati 819.338 visitatori (-2.5% rispetto a maggio), nella Città metropolitana 1.048.867 (-2,7%) e nell’area urbana 1.108.465 (-3,1%).

Questa flessione però non preoccupa per nulla l’assessorato comunale al turismo guidato da Martina Riva, perché il trend di crescita degli arrivi nel capoluogo lombardo e nell’area limitrofa è costante e sta rendendo la città della Madonnina una delle mete preferite per i turisti italiani e, soprattutto, per quelli stranieri che vogliono visitare l’Italia. Il confronto tra giugno 2023 e giugno 2024 lo dimostra: l’aumento di visitatori a Milano città è dell’8,9%, nella Città metropolitana dell’8% e nell’area urbana del 7,1%.

Restando dentro i confini cittadini, questo trend percentuale con il segno positivo si è registrato per tutti i primi sei mesi del 2024: a gennaio 5,6%, a febbraio 13,7%, a marzo 8,7%, ad aprile 1,9%, a maggio 6,3% e a giugno, come anticipato sopra, 8,9%. Certo, le percentuali di crescita nel confronto tra 2022 e 2023 erano nettamente più alte – a giugno 2023, ad esempio, la crescita rispetto all’anno precedente era stata del 19,7% – ma non c’è troppo da stupirsi.

Il confronto rispetto agli anni passati

Dopo i due anni neri caratterizzati dall’emergenza Covid – 2020 e 2021 – la ripresa del turismo a Milano è stata impetuosa e ha superato anche i dati registrati nel periodo pre-pandemia.

Segno che la città, sul fronte dell’attrattività, si è completamente ripresa e ha continuato la crescita iniziata grazie all’Expo 2015, che l’ha fatta conoscere meglio in tutto il mondo e ha inserito il capoluogo lombardo tra le tappe obbligate proposte dai tour operator ai turisti stranieri che vogliono visitare il Belpaese.

I dati di luglio e agosto – i mesi più caldi per il turismo, in tutti i sensi – potranno segnare un’ulteriore avanzata dei visitatori nella città della Madonnina. A luglio la crescita potrebbe essere aiutata dalla ricca stagione dei concerti nell’area di San Siro e non solo, in particolare dalla doppia data di Taylor Swift di sabato e domenica scorsi, che ha attirato a Milano anche tanti fan stranieri, in particolare provenienti dagli Stati Uniti, dov’è nata la bionda popstar.