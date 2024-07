A Milano shopping tax free in crescita del 10%: “Mesi di grande visibilità globale”

Milano – Nei mesi di aprile, maggio e giugno 2024 gli acquisti 'tax free’ a Milano sono cresciuti di oltre il 10% rispetto agli stessi mesi del 2023. Lo rende noto il segretario generale della Confcommercio di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Marco Barbieri, illustrando i dati di Global Blue Italia. Tra gli acquirenti internazionali, i più numerosi sono i cinesi e quelli provenienti dai Paesi vicini alla Cina (20%), gli americani (17%), quelli provenienti dai paesi del Golfo (13%) e dal sud est asiatico (10%).

Lo scontrino medio è di 1382 euro, la spesa maggiore è quella dei visitatori cinesi (1979 €) o dai paesi vicini alla Cina (1822 €); segue quella di chi proviene dal sud est asiatico (1694 €) e dagli Usa (1622 €). L'82% degli acquisti si concentra nel settore del fashion/abbigliamento, il 14% nel W&J (gioielleria/orologi). Nel territorio, gli acquisti "tax free shopping” si concentrano in particolare nei comuni di Rho, Corsico, Monza e Legnano.

“Milano sta vivendo mesi di grande visibilità globale - osserva Barbieri -. Il turismo in città cresce con un trend positivo che fa ben sperare in nuovi record di presenze". Quelli illustrati sono “numeri più che positivi che testimoniano ancora una volta la grande forza attrattiva della grande Milano e che, seppur in parte, compensano difficoltà e costi crescenti dovuti agli aumenti delle materie prime e della logistica, del costo dell'energia e alla pressione fiscale - prosegue -. Nell'energia in particolare si sta assistendo, in questi ultimi mesi , secondo le rilevazioni della nostra Area Energia, a una nuova risalita delle bollette: aumento medio che supera il 20% nell'energia elettrica (da 12 a 14,5 centesimi al kwh) e che si attesta al 15% nel gas (da 47 a 54 centesimi Standard metro cubo)”.