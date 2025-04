Wwf, Primavera delle Oasi 2025 in Lombardia: 9 eventi nella natura

Dal prossimo 21 aprile e fino al 5 giugno – Giornata Mondiale dell’Ambiente – il Wwf promuove la Primavera delle oasi, un mese e mezzo di iniziative con centinaia di esperienze diverse da fruire in tutta Italia nelle 100 aree protette. Nove gli appuntamenti per avvicinare il pubblico alla biodiversità locale e ​riconnetterlo con la natura, nelle Oasi Wwf in Lombardia. Si comincia a Pasquetta: lunedì 21 aprile alle 10 passeggiata all’Oasi Le Foppe di Trezzo sull’Adda: si parla di cambiamenti climatici. Si replica domenica 11 maggio con le visite guidate, si parla dell’importanza delle zone umide. Il 9 maggio a San Giuliano Milanese la tutela del paesaggio si intreccia con la storia europea, con la battaglia del guerriero Bayard. L’oasi Parco Noci (Melegnano) è un buon esempio di rinaturalizzazione di un’area degradata. Sabato 10 maggio (ore 15) sono previste visite guidate a cura dei volontari del Wwf Martesana Sud Milano passeggiata naturalistica guidata alla scoperta delle anse del fiume Lambro. Durante l’evento prevista visita alle aule didattiche Wwf e laboratorio creativo ”Acqua Lambro”. Sabato 17 maggio, alle 14.30, visita guidata nella nuova oasi naturalistica dedicata a Renata Fonte, sorta nell’ex cava Teem, a ridosso del casello autostradale di Vizzolo Predabissi, fortemente voluta dall’amministrazione comunale. Il 27 aprile nell’Oasi di Valpredina (Bg) laboratorio di disegno con matite colorate per adulti e bambini.

Un cerbiatto nel centro di recupero per animali feriti nell'Oasi Wwf di Valpredina (Bg)

Diversi gli appuntamenti nell'Oasi Bosco Wwf di Vanzago, alle porte di Milano: sabato 26 aprile appuntamento con Hanami ( 花見 ) termine giapponese che significa “ammirare i fiori”: è prevista un'escursione guidata in piena esplosione primaverile; apertura straordinaria anche il primo maggio, Festa dei lavoratori, quando a Vanzago sarà possibile effettuare escursioni guidate alle 10,30 e alle 15; domenica 4 maggio escursione nel “bosco magico” per i bambini (ore 10,30); sabato 10 maggio Forest Bathing: consiste nel camminare in modo lento e consapevole, lasciandosi guidare dai propri sensi, naturalmente stimolati dall’ambiente circostante.

Vanzago e il rewilding degli anfibi

Nell’Oasi WWF di Vanzago (MI) è stato realizzato un importante progetto di riforestazione e rewilding per gli anfibi, con la creazione di nuove zone umide come stagni e pozze. Nell’ambito del progetto Lige Gestire è stato anche realizzato un centro di allevamento del pelobate fosco, piccolo (e raro) rospo endemico della pianura padana.

Per ulteriori dettagli sugli eventi e per consultare il programma completo, è possibile visitare il sito ufficiale del WWF Italia.​