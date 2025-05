Piano City 2025, dal 23 al 25 maggio concerti gratuiti in 130 luoghi di Milano. E torna la maratona notturna

Milano, 6 maggio 2025 – Era una gelida notte d'inverno il 16 dicembre 2011 quando, alla caserma Mascheroni una maratona musicale di trenta pianisti fu il preludio di Piano City Milano. Da allora l’evento ha animato negli anni diversi luoghi iconici della città, compresi i tram, raccogliendo sempre un pubblico numeroso e attento. Persino durante la pandemia gli artisti suonarono in streaming online o girando con pianoforti montati su biciclette. E l’edizione 2025, con oltre 250 concerti in più di 130 luoghi, destinati a trasformare la città in un palcoscenico a cielo aperto, risponde appieno alle aspettative.

Torna infatti dal 23 al 25 maggio 2025 Piano City, l'evento promosso dall’omonima associazione insieme al Comune di Milano, giunto alla quindicesima edizione. A inaugurare la tre giorni sarà, venerdì 23 maggio alla Gam, la Galleria d’arte Moderna di via Palestro, Chilly Gonzales, che per l'occasione proporrà le sue musiche originali che fondono virtuosismo pianistico, composizione contemporanea e teatralità

Il sindaco Giuseppe Sala alla presentazione di Piano City Milano 2025 a Palazzo Marino

"Stiamo lavorando per diffondere nelle 24 ore gli eventi, con concerti dalla mattina alla sera, all'alba e in notturna - ha spiegato il sindaco, Giuseppe Sala, oggi, a palazzo Marino alla presentazione ufficiale della manifestazione -. È un evento che ci aiuta con la musica a rigenerare anche gli spazi urbani, la cosa più difficile che c'è da fare in una città moderna".

Sul palco della Gam si esibiranno artisti come Sun Hee You, pianista sudcoreana con musiche di Hyung-Ki Joo e Billy Joel, Thomas Bartlett, artista e producer americano plurinominato ai Grammy Awards che presenterà le sue composizioni originali, intime e cinematiche. Spazio anche al cantautorato italiano con Motta, che porterà al pubblico un set di sue musiche originali. Protagonista del festival sarà anche Fulminacci con una Piano Lesson al Volvo Studio Milano.

Piano Night, torna la maratona notturna

Milano, sempre molti attesi dal pubblico gli eventi di Piano City

A Piano City torna dopo alcuni anni di assenza uno degli appuntamenti più attesi: la Piano Night, una maratona notturna con tre concerti nel foyer del Teatro Franco Parenti, Cléo T a mezzanotte, Kaito Muramatsu all’1 e Marko Ivic alle 2. Come ha ricordato l'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi sono tanti i luoghi della città coinvolti, come la Rotonda della Besana che ritorna, il Museo del Duomo, il Tempio di San Sebastiano, il cortile di Palazzo Marino, la Scala, la Triennale. La musica arriverà anche in luoghi meno usuali, come la Casa dell'Accoglienza Enzo Jannacci, l'Hospice Cascina Brandezzata, antico cascinale ristrutturato in modo da accogliere pazienti in fase avanzata di malattia. La chiusura di Piano City sarà affidata al brasiliano Amaro Freitas, nuovo protagonista della scena jazz contemporanea.

Ingresso libero, accesso per tutti

Tutti i concerti sono gratuiti e a ingresso libero fino a esaurimento posti, salvo diverse indicazioni. Per i concerti che lo richiedono, è possibile prenotare i posti sul sito di Piano City Milano. Il suggestivo giardino della Gam - Galleria D'Arte Moderna di Milano sarà il cuore pulsante di Piano City Milano con una serie di concerti serali che animeranno il Main Stage e il parco, offrendo al pubblico un'eclettica selezione di performance pianistiche.