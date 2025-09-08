Tre battiti di cuore

Mauro Cerri
Tre battiti di cuore
Milano
Cosa FareDove mangiano gli chef stellati a Milano? Ecco 3 ristoranti (a buon mercato) consigliati dai maestri
8 set 2025
REDAZIONE MILANO
WhatsAppXPrint
Dove mangiano gli chef stellati a Milano? Ecco 3 ristoranti (a buon mercato) consigliati dai maestri

Quando non lavorano, i grandi dei fornelli non sbagliano tavola: tra creatività, tradizione e lusso ci sono alcuni locali meneghini amati da diverse star della cucina, come Simmons, Cracco e Berton

Non solo cucina per ricchi: ecco 3 ristoranti dove i grandi chef si sentono a casa

Milano – Quando gli chef appendono il grembiule e decidono di cenare fuori, le loro scelte rivelano molto più di semplici preferenze culinarie. A Milano, tre ristoranti si sono guadagnati un posto speciale nel cuore di alcuni grandi della cucina internazionale e nazionale.

Questi locali rappresentano tre filosofie diverse ma unite dalla passione per l’eccellenza, diventando punti di riferimento per chef stellati come Andrea Berton, critici gastronomici del calibro di Gail Simmons di Top Chef, e maestri della cucina italiana come Carlo Cracco e Viviana Varese, intervistati da Today e Food & Wine.

La loro attrattiva non risiede solo nella qualità dei piatti, ma nella capacità di reinterpretare la tradizione con autenticità e creatività, creando ambienti dove anche i professionisti del settore possono sentirsi a casa. Vediamo quali sono i tre più citati: non si tratta di locali a basso costo (tranne forse uno), ma il rapporto qualità-prezzo è assicurato.

