Harry Potter a Milano Back to Hogwarts lunedì 1 settembre: festa al Teatro Nazionale (e non solo)

Milano, 30 agosto 2025 – Appassionati del maghetto più famoso del mondo a raccolta. Lunedì 1 settembre non sarà una giornata come le altre per i fan ( di tutte le età) di Harry Potter. Come ogni anno si celebra in tutto il mondo il “Back to Hogwarts” ovvero il ritorno a scuola del protagonista delle celebre saga che – come ben sanno gli affezionati di libri e film – alle 11 in punto prende il treno Hogwarts Espress dal binario 9 e ¾ insieme ai compagni .

Unimmagine del film 'Harry Potter e i doni della morte (Ansa)

In Italia l'appuntamento è a Milano al teatro Nazionale con una mattina-evento organizzata da Warner Bros Discovery Italia che dalle 8:45 alle 14 prevede ospiti a sorpresa, attività speciali e magia, con clou appunto alle 11. Per chi non potrà essere presente, l'appuntamento sarà trasmesso in streaming sui canali social di Harry Potter Italia (@harrypotterit), Instagram e TikTok.

Questo però è soltanto uno degli appuntamenti dedicati a Harry Potter. Dal 28 agosto al 3 settembre, infatti tornerà al cinema Harry Potter e Il Calice di Fuoco, quarto episodio della saga, a vent'anni dalla prima uscita. Sky Cinema dal 30 agosto al 7 settembre dedica a Harry Potter un canale pop up dove saranno trasmessi tutti e otto i film della saga oltre a Animali Fantastici e Dove Trovarli, il documentario David Holmes - Il ragazzo che è sopravvissuto e Harry Potter 20º anniversario - Ritorno a Hogwarts.

Su Cartoon Network dall'8 settembre al 13 ottobre, ogni lunedì alle 20.55, trasmetterà Harry Potter: I Maghi delle Torte, sfida di pasticceria ispirata alla serie presentata da James e Oliver Phelps, che hanno interpretato Fred e George Weasley. Ma soprattutto dal 19 settembre al 6 gennaio sarà visibile a The Mall Portanuova la mostra Harry Potter: The Exhibition, che arriva a Milano dopo un viaggio iniziato a Philadelphia che l'ha portata da Melbourne a Cracovia.

Attraverso sale che ricostruiscono gli ambienti del mondo incantato di Harry sarà possibile fare esperienze personalizzate attraverso le venti sezioni multimediali. A dicembre poi musica e cinema si uniranno per Harry Potter e i Doni della Morte™ - Parte I in Concerto con la proiezione del film insieme alla colonna sonora eseguita dal vivo il 27 e 28 dicembre al teatro Arcimboldi di Milano.