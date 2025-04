Cosa fare nel weekend dell’11, 12 e 13 aprile a Milano e in Lombardia: eventi, sagre e mercatini

Milano, 11 aprile 2025 – Secondo weekend di aprile con il meteo che promette sole almeno fino a sabato e un fitto calendario di appuntamenti. A Milano, il finale del Fuorisalone domina la scena: tra le tantissime proposte segnaliamo due grandi mostre ospitate in spazi ex industriali, una fuori città – Alcova a Varedo – e una nel cuore della metropoli, Dropcity, nei tunnel sotto la Stazione Centrale. Alla Fabbrica del Vapore, invece, la protagonista è la musica.

Ma c’è molto di più da vivere in città: mostre, spettacoli, sagre, angoli di quiete e luoghi conviviali dove rigenerarsi, giocare insieme e ritrovare connessioni autentiche. Dalla Sagra del Gorgonzola a Peschiera Borromeo al risotto e lambrusco a Mantova; dalla mostra di Padre Costantino Ruggeri a Pavia, nel centenario della nascita, fino a Sondrio, che celebra la primavera con un weekend all’aria aperta tra tour fotografici, trekking, mongolfiere, yoga nel parco e showcooking dedicati alla cucina anti-spreco. A Monza, questa sera, va in scena la notte di gala del tennis. E tanto, tanto altro. Ecco tutti i nostri suggerimenti per un fine settimana su e giù per la Lombardia.

Il Salone del Mobile prosegue fino a domenica 13 aprile 2025 a Rho Fiera, mentre il Fuorisalone si espande a vista d’occhio per tutto il fine settimana. Tra le segnalazioni più interessanti spiccano due mostre allestite in spazi industriali riconvertiti: Alcova a Varedo, in Brianza, e Dropcity, nei tunnel sotto la Stazione Centrale di Milano (Via Sammartini, tunnel 42-140). Qui prende vita Prison Times, una riflessione sul carcere e sull’architettura che ruota attorno a una domanda destabilizzante: “Com’è strutturata la giornata tipo di un detenuto?”. La mostra è visitabile fino al 31 maggio 2025. Tra gli appuntamenti da non perdere, sabato 12 aprile torna anche Il Giardino dei Visionari, nello spazio industriale in via Polidoro da Caravaggio 30B, a Milano. L’evento è gratuito con registrazione, dalle 18:00 attività di meditazione, sound healing, esposizioni di design, sessioni di make up e lettura dei tarocchi. Dalle 19:00 fino a mezzanotte, spazio alla musica con un dj set che vedrà protagonisti Makossa, Etna e Restless. In programma anche un mercatino, performance live e esperienze di realtà aumentata con visori 3D.Sempre per la Milano Design Week, anche il piazzale della Fabbrica del Vapore diventa teatro di un festival di musica elettronica a ingresso libero.

Ma la Design Week è solo l’inizio. Milano offre un sacco di motivi per uscire e vivere la città. Domenica 13 aprile dalle 11, da Mosso (via Angelo Mosso 3), fa tappa la #festalungaungiorno di Flug Market: handmade, creatività, musica dal vivo, cibo e birra. Ingresso libero. Info: mosso.org.

Alla Cascina Cuccagna (Via Cuccagna 2/4, ang. Via Muratori), “La Domenica Bestiale” inizia già sabato 12 aprile e prosegue per tutto il weekend con laboratori di giardinaggio e illustrazione, presentazioni, spettacoli e giochi per tutte le età. Domenica, tutto il giorno, Mercatino solidale di primavera in cortile. Tutto gratuito, aperto a tutti. Info: cuccagna.org.

Preferite qualcosa di più riflessivo? A Parco Sempione, sabato e domenica alle 16, appuntamento accanto alla Triennale Milano per le Improvvisazioni itineranti firmate Ariella Vidach: performance guidate via GPS tra corpo e tecnologia, nell’ambito del Festival Fog. Ingresso gratuito con registrazione: triennale.org.

Appuntamento a Cisliano con i “Percorsi di Primavera”, iniziativa che ha l’obiettivo di valorizzare le bellezze naturali e culturali dei territori con un approccio sostenibile, coinvolgendo il pubblico in passeggiate, visite e attività all'aria aperta. L’appuntamento a Cisliano, domani sabato 12 aprile, dalle 15:00 alle 18:00, sarà con una “Visita illustrata al Museo dell'Agricoltura Il Molinetto”, gratuita da prenotare al numero: 338 65 71 227 (anche via WhatsApp).

Infine, a Peschiera Borromeo, torna la Sagra del Gorgonzola: da venerdì 11 a domenica 13 aprile, il Parco Borromeo (Via Filzi / Via Matteotti) diventa la patria del celebre formaggio in tutte le sue versioni, accompagnato da polenta, musica dal vivo, cabaret e giochi per bambini. Orari: venerdì 19-24, sabato e domenica 12-15 e 19-24. Ingresso libero.

Bergamo Ludens 2025: il gioco che unisce cultura, educazione e inclusione

Il 12 e 13 aprile due giornate tra tornei, workshop e oltre 40 tavoli di giochi da provare. Torna a Bergamo il festival Bergamo Ludens, con due giorni dedicati al gioco come strumento formativo e sociale. L’evento, ospitato da Daste in via Daste e Spalenga a Bergamo e promosso dalla Cooperativa San Martino, proporrà tornei, laboratori e ospiti d’eccezione. Spazio anche al gaming terapeutico e all’accessibilità, con interventi di pedagogisti e psicologi. Sabato l’Arcade Zone e il workshop “Didattica in Gioco” apriranno il programma. Ingresso gratuito, prenotazione consigliata su www.bergamoludens.it.

Weekend è elettrico: torna BikeUP Dall’11 al 13 aprile, Bergamo ospita BikeUP 2025, il festival internazionale della mobilità elettrica. Tre giorni tra test ride, tour in e-bike, eventi per famiglie e innovazione sostenibile, con focus su cicloturismo, cargo bike e biciclette accessibili. Tra le novità, la prima bici a idrogeno presentata in Italia e la Santini Discovery Ride con tappa allo store 3T. Spazio anche alle auto elettriche, workshop, area kids e al meglio del Made in Italy. Info: www.bikeup.eu

Visite guidate al Villaggio operaio di Crespi d’Adda

Un borgo unico di fine Ottocento ancora abitato, oggi patrimonio Unesco, sospeso nel tempo ma con proposte di visite supportate dalle più moderne tecnologie. Un’esperienza unica è quella di chi visita Crespi d’Adda, il villaggio operaio in provincia di Bergamo e poco distante da Milano, secondo sito di turismo industriale tra i più visitati in Italia che quest’anno celebra il trentennale dell’inserimento nella World Heritage List. Il villaggio, fondato nel 1876 da Benigno Crespi, conserva intatta la sua struttura originale e racconta la storia di un grande cotonificio che ha ospitato fino a 4.000 operai. La fabbrica è chiusa dal 2004. Le visite includono anche l’opportunità di esplorare il Museo Multimediale e la storica centrale idroelettrica, recentemente restaurata e ancora in funzione. Fino al 19 luglio 2025 è possibile partecipare alle nuove visite guidate organizzate dall’Associazione Crespi d’Adda.

Creatività in piazza con “L’ho fatto tutto io” Domenica 13 aprile, dalle 10 alle 19, Piazza del Mercato a Brescia ospita la prima edizione 2025 di L’ho fatto tutto io, mostra dedicata all’artigianato e all’autoproduzione. Trenta banchi selezionati daranno spazio a creazioni uniche, giochi per famiglie e spettacoli. Tra gli eventi in programma anche “Zona Rossa” del Collettivo La Casa del Bao. Un’intera giornata tra arte, fantasia e manualità nel cuore della città.

Vinili e vintage in festa a Piazza Tebaldo Brusato Domenica 13 aprile, dalle 9 alle 20, torna la Fiera del Disco e Vintage nel cuore di Brescia. Oltre 40 espositori da tutta Italia proporranno vinili rari, memorabilia musicali, abbigliamento d’epoca, radio d’antan e accessori cult. Piazza Tebaldo Brusato si trasformerà in un salotto a cielo aperto per appassionati e curiosi, con DJ set su giradischi originali, food truck a tema e la mostra di chitarre storiche. In scena anche i fan club ufficiali di Beatles e Rolling Stones. Ingresso gratuito.

Fiori nella Rocca Dal 11 al 13 aprile, la Rocca Visconteo Veneta di Lonato del Garda ospita la XVII edizione di Fiori nella Rocca, mostra-mercato di piante rare, artigianato e oggettistica da giardino. L’evento si svolge dalle 10 alle 18 con ingresso a 6 euro. Un'occasione per scoprire vivaisti d’eccellenza nella storica fortezza quattrocentesca. Info: Lonato Turismo.

Al Castel Baradello la mostra “TÖCO” unisce Italia e Giappone nel segno del tessile Fino al 1° giugno, il Castel Baradello di Como ospita TÖCO: Tökamachi e Como, due città lontane unite dall’arte tessile, mostra di arte contemporanea nata per celebrare i 50 anni del gemellaggio tra le due città. Un percorso emozionante tra installazioni tessili ispirate al Giappone, realizzate in collaborazione con Colombo Industrie Tessili. L’esposizione racconta il legame tra culture diverse, unite da tradizione, bellezza e fili intrecciati che parlano un linguaggio universale. Iniziativa con il patrocinio del Comune di Como.

Sulle tracce del vampiro: tour serale tra misteri e leggende

Sabato 12 aprile alle 21 va in scena un tour notturno nel cuore di Como, tra i luoghi evocati da "Upyr, il Vampiro" di Aleksej Konstantinovič Tolstoj, primo racconto russo sui vampiri. L’esperienza, condotta in italiano e russo, intreccia letteratura, folklore slavo e antiche superstizioni. Il percorso parte da Piazza Volta e svela angoli nascosti della città, tra presenze inquietanti e storie oscure. Biglietti: 15€ adulti, 5€ bambini (6-14 anni), gratis under 5. Info e iscrizioni: www.slowlakecomo.com.

Invasioni Botaniche: weekend tra i fiori a Cremona

Sabato 12 e domenica 13 aprile il centro storico di Cremona si trasforma in un grande giardino urbano con la 16ª edizione delle Invasioni Botaniche, uno degli appuntamenti floreali più attesi della primavera. Corso Campi, corso Garibaldi e i giardini di piazza Roma ospiteranno oltre 70 espositori provenienti da tutta Italia, pronti a incantare il pubblico con piante rare, fiori profumati e creazioni botaniche di ogni tipo.

Accanto alle meraviglie floreali, ci sarà spazio anche per l’alto artigianato: borse, abiti, accessori e oggetti per il giardino ispirati alla natura animeranno le vie del centro, in un mix perfetto tra eleganza, colore e sostenibilità. L’edizione 2025 sarà dedicata alla margherita, fiore simbolo della bella stagione e messaggero di semplicità e rinascita.

Cremona&Bricks: mattoncini e magia per tutta la famiglia Sabato 12 e domenica 13 aprile CremonaFiere ospita Cremona&Bricks, l’evento dedicato al mondo dei mattoncini e della creatività, tra giochi, spettacoli e laboratori interattivi. Dalle 10 alle 18:30, grandi e piccoli potranno vivere un’esperienza immersiva tra aree tematiche, costruzioni sorprendenti e attività pensate per ogni età. Un weekend all’insegna del divertimento e del gioco di squadra, con sorprese, momenti educativi e tanto intrattenimento. Info, biglietti e programma completo su www.cremonaebricks.it.

Spring Lab a Lecco

Sarà una giornata di creatività e ispirazioni primaverili quella di sabato 12 aprile allo Spazio Oto Lab a Lecco. Dalle 10 alle 20, l'ex opificio di via Mazzucconi ospiterà Spring Lab, un evento che celebra la creatività, il design e l’artigianato. Una selezione di espositori proporranno creazioni, accessori, oggetti vintage e idee regalo per la Pasqua. Accanto al market, numerosi laboratori coinvolgeranno il pubblico, con attività come la creazione di coroncine floreali, ceramica, sculture in carta ispirate a Yayoi Kusama, e tanto altro L’ingresso è gratuito, ma per i laboratori è necessaria la prenotazione. Via Padre Domenico Mazzucconi, 12, Lecco. PasquaPark 2025 a Lecco

Il tradizionale luna park pasquale è tornato a Lecco con una novità: giostre e attrazioni sono ospitate nella nuova area eventi al Bione. Quest’anno, l'attrazione di punta è la Big Tower, una torre panoramica alta 40 metri, che promette forti emozioni per gli amanti dell’adrenalina. Il PasquaPark sarà aperto tutti i giorni, con orari estesi nei giorni festivi: 10:30 – 01:00. Durante i giorni feriali, le giostre saranno attive dalle 15:00 alle 19:00 e dalle 20:00 a mezzanotte. Fino al 27 aprile.

Un viaggio nel mistero con "L'Antiquario"

Sabato 12 aprile 2025, il Teatro del Polo Fieristico Giuseppe Vezzulli di Codogno ospiterà lo spettacolo teatrale "L'Antiquario". La rappresentazione promette un’esperienza unica, con un mercante di oggetti misteriosi che coinvolgerà il pubblico in una serata imprevedibile. Un appuntamento per gli amanti del teatro e delle storie enigmatiche. Polo Fieristico Giuseppe Vezzulli di viale Medaglie D'oro, Codogno (Lodi). Informazioni: 328 7667149, ribalta.impro@gmail.com.

Impronte, un’azione corale di teatro civile

A Lodi uno spettacolo per la sostenibilità e la giustizia sociale. La Biblioteca Laudense di Lodi (Via Solferino, 72) sabato 12 aprile 2025, alle ore 21, ospiterà "Impronte". Questo evento di teatro civile unirà associazioni e istituzioni locali per riflettere su temi come sostenibilità ambientale e giustizia sociale, ispirandosi all'Agenda 2030. Quattro quadri dedicati agli elementi naturali e performance dal vivo offriranno un'esperienza unica. L’ingresso è gratuito, previa prenotazione.

Al via “Risotti e Lambrusco” Parte oggi venerdì 11 aprile al Pala Unical di via Melchiorre Gioia 3 a Mantova la nuova edizione della rassegna gastronomica Risotti e Lambrusco. Per quattro weekend, la kermesse porterà in tavola le eccellenze della tradizione mantovana. Le cucine saranno attive solo nei weekend, con risotti da 7 euro, dolci e parcheggio gratuito. Il padiglione è coperto e riscaldato.

Torna il festival “Floralia”: tre giorni di eventi per bambini e famiglie Dall’11 al 13 aprile il quartiere Lunetta di Mantova ospita “Floralia”, rassegna primaverile tra laboratori, spettacoli e giochi. Cuore dell’evento è piazza Unione Europea, insieme agli spazi di Caravan Setup e Creative Lab. Sabato pomeriggio laboratori creativi e teatro con “I Musicanti di Brema”, domenica spazio a video, arte e alla mostra “Sveglia, mondo!”. Chiusura con tombola e premi in musica grazie alla Banda Città di Mantova. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti.

Monza, notte di gala per il tennis

Stasera, venerdì 11 aprile, la città celebra il torneo Atp Atkinsons Open 25 con la Royal Tennis Night: negozi aperti, mostre diffuse e spettacoli in attesa delle finali del weekend. Una grande festa per celebrare il torneo internazionale di categoria 100 dell’ATP Challenger Tour, in corso nella suggestiva cornice del Tennis Club di via Boccaccio a Monza. Qui lo speciale.

Fuorisalone a Varedo con Alcova

Tra rovine industriali e serre dimenticate, Alcova invade con le sue location Varedo fino a domenica 13 aprile 2025 con uno dei progetti più visionari del Fuorisalone. Oltre alle storiche Villa Borsani e Villa Bagatti Valsecchi, il percorso si amplia tra le spettacolari Serre di Pasino, ex regno delle orchidee bianche, e l’imponente fabbrica dismessa della Snia, un tempo centro produttivo di viscosa, dove la natura si è ripresa il cemento. Le quattro sedi, vicine le une alle altre, sono un viaggio immersivo nel design più sperimentale, tra installazioni site-specific e atmosfere sospese nel tempo. Fino a domenica 13 aprile, orari: 11-19. Villa Borsani 10-19, biglietto: 25 euro su prenotazione. Info: www.alcova.xyz.

Ai Boschetti Reali torna il Food Truck Festival Da venerdì 11 a domenica 13 aprile i Boschetti Reali di Monza ospitano la quarta edizione dello STREEAT Food Truck Festival. L’ingresso è gratuito e l’offerta gastronomica spazia dalle specialità regionali ai piatti più creativi, preparati a bordo di mezzi attrezzati. Presenti anche birre artigianali, musica dal vivo e incontri a tema sul cibo. Gli orari di apertura vanno dalle 18 all’1 di venerdì, dalle 12 all’1 di sabato e dalle 12 a mezzanotte di domenica.

Segreti svelati: Misteri al Museo

Domenica 13 aprile i Musei Civici di Monza ospitano alle 15.30 un laboratorio creativo dal titolo "Segreti svelati: Misteri al Museo", parte dell'iniziativa Disegniamo l'Arte. L’appuntamento, dedicato a ragazzi e ragazze dai 6 ai 14 anni, invita i partecipanti a esplorare le storie nascoste nei dipinti, risolvendo un misterioso "cluedo al museo" con spirito di osservazione e fantasia. Al termine, tutti in laboratorio per creare un'opera ispirata al tema del mistero. Costo 4 euro. Via Teodolinda 4, Monza. Prenotazioni online.

Una mostra per il centenario di Padre Costantino Ruggeri

Inaugura oggi, 11 aprile 2025, alle 18:30, allo Spazio Arte Contemporanea – Palazzo del Broletto di Pavia, la mostra In nome della bellezza, un omaggio a Padre Costantino Ruggeri in occasione del centenario della sua nascita (1925-2025). Pittore, scultore, creatore di vetrate e, innanzitutto, frate francescano e sacerdote, Padre Costantino Ruggeri visse per 52 anni nel convento francescano di Canepanova, a Pavia, dove progettò tutte le sue opere in una mansarda. L’esposizione offre un affascinante viaggio attraverso la sua carriera, esplorando la sua capacità unica di fondere fede e innovazione artistica. Ruggeri attraversò le principali correnti artistiche del suo tempo, collaborando con grandi maestri come Mario Sironi e Lucio Fontana, integrando tradizione e ricerca di nuove forme espressive, con luce e colore al centro della sua visione dello spazio liturgico. Grazie alla realtà aumentata, i visitatori potranno vivere un’esperienza interattiva che arricchisce la comprensione delle sue opere. Fino al 4 maggio 2025. L’esposizione sarà aperta da giovedì a lunedì, dalle 15:00 alle 19:00. Info: www.fondazionefratesole.org

PaviArt: fiera d’arte contemporanea

Ancora arte a Pavia. Sabato 12 e domenica 13 aprile il Palazzo Esposizioni ospita la dodicesima edizione di PaviArt, appuntamento con l’arte contemporanea in Italia. La fiera propone una selezione di gallerie, artisti emergenti e progetti sperimentali, tra linguaggi ibridi e nuove tendenze. Due giorni dedicati a collezionisti, appassionati e curiosi, con uno sguardo sull’innovazione creativa. L’ingresso è aperto al pubblico.

Pizza Festival in tour

Da venerdì 11 a domenica 13 aprile l’area Luna Park di Viale della Repubblica a Pavia ospita il Pizza Festival, tre giorni di gusto e spettacolo accanto allo Stadio Fortunati con i maestri pizzaioli italiani e un menù accessibile a partire da 10 euro. In programma pizze napoletane, opzioni senza glutine, musica dal vivo e un’area bimbi gratuita. Gli stand saranno aperti dalle 18 alle 23 il venerdì e dalle 12 alle 23 nel weekend. L’ingresso è gratuito.

Il Gusto di una Passeggiata: natura, cultura e benessere in un fine settimana speciale Sondrio, nel cuore della Valtellina, dà il benvenuto alla primavera con "Il Gusto di una Passeggiata", un weekend ricco di eventi all'aria aperta e esperienze uniche che uniscono natura, benessere e cultura. I visitatori potranno partecipare a tour fotografici al tramonto, esplorare il Monte Rolla in un trekking guidato, e ammirare la valle dall’alto a bordo di una mongolfiera. Il Parco Bartesaghi ospiterà sessioni di Yoga nel Parco e Yoga sonoro, accompagnate dai suoni magici di handpan, gong e arpe.

Inoltre, un imperdibile percorso in E-Bike lungo la Via dei Terrazzi, tra i vigneti di Nebbiolo, patrimonio dell'UNESCO, offrirà panorami che spaziano dal Monte Adamello ai Monti Lariani. Non solo natura: con lo showcooking di Lucia Cuffaro, si imparerà a cucinare piatti salutari utilizzando gli scarti alimentari. Domenica 13 aprile, il nutrizionista Franco Berrino terrà una conferenza sulla longevità e l'alimentazione consapevole al Teatro Sociale di Sondrio.

Per i più giovani, ci saranno laboratori creativi come "Disegniamo l'Arte" al Museo di Storia e Arte Valtellinese (MVSA) e al CAST di Castel Masegra, e attività di educazione ambientale in Piazza Garibaldi. Nel cuore della città, spettacoli musicali, esibizioni di pattinaggio in linea, mercatini a tutto BIO e degustazioni di Miele della Valtellina. Info: www.visitasondrio.com

Jazz d’autore al Carrozze Hub

Venerdì 11 aprile alle 21 il Carrozze Hub di Varese ospita il trio “Open Lands” con il progetto “More Than Three”, nell’ambito della rassegna musicale curata con il Jazz Club Varese – Renato Bertossi. Sul palco Armando Calabrese, Valerio Della Fonte e Marco Zanoli per un viaggio tra improvvisazione e sperimentazione. L’ingresso è gratuito ma con prenotazione obbligatoria qui. Appuntamento in via Albani 91, nel cuore creativo del centro Gulliver.

Polenta & Bruscitt in piazza con gli Alpini per la solidarietà

Varese, sabato 12 aprile, dalle 11 alle 13 in piazza del Podestà a Varese torna l’evento solidale del Gruppo Alpini di Varese, con la tradizionale Polenta coi bruscitt. L’iniziativa sostiene l’associazione Vharese, impegnata nello sport per persone con disabilità intellettive. Il piatto sarà disponibile con un’offerta di 5 euro (in loco) o 10 euro (asporto). Il ricavato sarà interamente devoluto. Info e prenotazioni: info@gruppoalpinivarese.it – WhatsApp 331 601 4414.

Comerio, riapre la Serra Tropicale

Seconda apertura primaverile per la Serra Utopia Tropicale di Comerio, che domenica 13 aprile accoglierà i visitatori dalle 9 alle 12. L’esperienza prevede due turni da massimo 25 persone, tra piante esotiche e ambienti rigogliosi. La prenotazione online è obbligatoria. Già fissate anche le date del 4 maggio e 22 giugno. Info: eventi@utopiatropicale.it.