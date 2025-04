Rievocazione storica a Villa Arconati: una giornata di inizio Ottocento per celebrare i 250 anni dalla nascita di Jane Austen

Bollate (Milano) – Quarta edizione per uno degli appuntamenti più amati dai visitatori di Villa Arconati a Bollate: domenica 13 aprile torna "Il Filo della Storia", il progetto culturale di Fondazione Augusto Rancilio in collaborazione con i rievocatori de "Il tempo ritrovato" per rivivere la storia attraverso appuntamenti che riportano Villa Arconati nei secoli più significativi del proprio passato. Il primo appuntamento del 2025 farà ritornare la Villa nella raffinata eleganza di inizio Ottocento in occasione dei 250 anni dalla nascita di Jane Austen.

Regency in Villa Arconati

Per "Età della reggenza" (in inglese Regency era) si intende il periodo della Storia del Regno Unito compresa tra il 1811 e il 1820 ed apre la fase conclusiva dell'Era georgiana. La raffinata eleganza che caratterizza questo periodo storico è tornata in auge grazie alla celebre e amatissima serie televisiva Bridgerton, che ha risvegliato l’interesse di molti per gli usi e costumi dei secoli passati: è la stagione dei pettegolezzi, le cronache mondane, i balli, gli abiti confezionati su misura dalla modista, il debutto in società delle giovani signorine di buona famiglia, la ricerca spasmodica di un buon matrimoni. Una stagione molto lontana da noi, con abitudini e usanze che forse oggi ci fanno sorridere, ma che all’epoca caratterizzavano la società..

La moda dei tempi

Nell'appuntamento di domenica 13 aprile con "Il filo della storia" si potrà fare un viaggio nell’evoluzione della moda che nacque durante la Rivoluzione francese e proseguì fino agli anni Venti del XIX secolo: attraverso la replica di abiti e accessori, racconti e aneddoti riguardo agli usi e costumi dell’epoca, i visitatori potranno rivivere in prima persona come si viveva nel primo. Ad arricchire l’esperienza, i rievocatori del Circolo Società di Danza Monza e Brianza proporranno al pubblico i balli tipici dell’epoca Regency, realizzati partendo dallo studio dei Manuali di Danza dell'800. Chi lo desidera potrà cimentarsi nelle danze: un modo davvero unico per rivivere quest’epoca e sentirsi per un giorno nobili protagonisti di un ballo in stile Bridgerton!

Il Filo della storia: rievocazioni storiche nella piccola Versailles

Inaugurato nel 2022, questo progetto culturale di Fondazione Augusto Rancilio in collaborazione con i rievocatori de Il Tempo Ritrovato propone un appuntamento al mese per raccontare, anzi di rivivere, la storia attraverso una rievocazione storica che di volta in volta riporta Villa Arconati nei secoli più significativi del proprio passato: i rievocatori della compagnia Il Tempo Ritrovato, attraverso abiti cuciti su misura, volumi e oggetti d’epoca, rivivranno le attività tipiche, i giochi, gli usi e costumi dei secoli passati. Ma saranno soprattutto i loro racconti a riportare alla luce un passato che è andato (quasi) perso…sul filo della storia. L’attività di rievocazione è gratuita per il pubblico, previo acquisto del biglietto d’ingresso a Villa Arconati.

Altre proposte

Vuoi conoscere tutte le storie e i segreti dei Padroni di Casa? Anche Villa Arconati, più di un secolo prima dell’epoca Regency, fu costruita con il preciso intento da parte dei conti Arconati di dimostrare il prestigio e il potere del proprio casato, sfoggiando 'delizie' per tutti i sensi all’interno della loro piccola Versailles. A fine Settecento, però, l’ultimo Arconati di Castellazzo morì senza eredi, e la tenuta passò così ai marchesi Busca: una famiglia misteriosa e ancora poco conosciuta…

Visita guidata Palazzo e Giardino

Il programma:

ore 11.30 – 14.30 – 16.30 (durata 90’ circa) Biglietto Intero (ingresso + visita guidata) € 16,00 Biglietto Ridotto (ingresso + visita guidata) € 13,00 (ragazzi da 11 a 17 anni, persone diversamente abili, possessori del biglietto di ingresso a Villa Litta, Biblioteca Ambrosiana o del biglietto per Visita guidata speciale al Giardino di Villa Arconati); Gratuito fino a 10 anni ed accompagnatori di persone diversamente abili. Posti limitati, si consiglia la prenotazione online su www.villaarconati.it