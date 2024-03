Melegnano, Festa del perdono: gli eventi da giovedì a lunedì 1° aprile

Torna a Melegnano la Fiera del Perdono, giunta alla 461ª edizione, quest’anno in programma da giovedì 28 marzo a lunedì 1° aprile. Si comincia domani alle 20.30 in castello con la consegna delle benemerenze ai cittadini meritevoli; con l’occasione verrà svelato anche il nome del Perdonato, che sarà insignito dell’omonimo premio ideato dalla Pro Loco. Giovedì alle 9 piazza Risorgimento ospiterà la cerimonia di apertura della kermesse, con sbandieratori e dame viscontee. Seguiranno un corteo storico e la tradizionale Messa nella basilica di San Giovanni, con l’esposizione della Bolla del Perdono. Per l’intera giornata un serpentone di bancarelle si snoderà nel centro storico, le cui vie e piazze ospiteranno anche spettacoli, esibizioni, mostre e laboratori