Per la Festa del Perdono attesi 20mila visitatori

Con 20mila visitatori attesi solo nella giornata di apertura della kermesse, torna la Fiera del Perdono, l’annuale manifestazione storico-ricreativa in programma quest’anno dal 6 al 10 aprile. L’evento organizzato dal Comune e dall’Unione commercianti, col supporto delle associazioni locali, si snoderà fra mostre, spettacoli, bancarelle, luna park. Tra le novità di quest’anno c’è l’anticipazione a mercoledì 5 aprile (alle 20.30 in castello) della cerimonia civile, con la distribuzione di pergamene e attestati ai cittadini meritevoli. Un evento che in genere si svolgeva il giovedì Santo, alle 12.30 al teatro La corte dei Miracoli ma che il Comune ha pensato di riprogrammare anche per consentire una più ampia partecipazione di pubblico. Un’altra particolarità è il ritorno, dopo 25 anni, del "Gran premio di Melegnano": la gara ciclistica è in agenda il 10 aprile. Accanto alle novità dell’edizione 2023 sono confermati i momenti più tradizionali della festa, come la Messa nella basilica di San Giovanni con l’esposizione della bolla del Perdono, gli stand delle associazioni in piazza Vittoria, gli antichi mestieri nel fossato del castello. Nel circuito della Fiera s’inseriscono anche il convegno zootecnico del 31 marzo (in castello) e il concorso "L’aperitivo del Perdono" (il 1° aprile in piazza Risorgimento).A.Z.