Milano Marathon 2025 domenica 6 aprile: gli orari, il percorso e le strade chiuse

Milano, 3 aprile 2025 – Dopo una Stramilano da record, domenica 6 aprile ci sarà la Milano Marathon 2025. La maratona più veloce d’Italia si prepara ad accogliere oltre 35mila partecipanti, tra maratoneti, staffettisti e family runner, per un evento sempre più moderno e coinvolgente. Ecco tutte le informazioni nel dettaglio.

Il tracciato di gara ad anello di 42,195 km, con partenza e arrivo da piazza Del Duomo, nel cuore pulsante della città, viene migliorato nei dettagli, anno dopo anno, per offrire a tutti i runner un percorso moderno e completo, capace di conciliare le esigenze di scorrevolezza dei top runner e degli amatori evoluti, con la possibilità di ammirare e godere una città sempre più bella nella sua combinazione di elementi storici e contemporanei.

Come da regolamento WA/FIDAL, sono previsti punti di ristoro all’arrivo ed ogni 5 chilometri lungo il percorso. In tutti i punti di ristoro saranno presenti: acqua, integratore, frutta e biscotti. Oltre agli 8 ristori previsti da regolamento, saranno presenti 2 ristori aggiuntivi ai km: 33 – 38 Ai punti di ristoro inoltre saranno disponibili alcune postazioni per lo spugnaggio.

Anche quest’anno la Wizz Air Milano Marathon trasformerà l’intera città in una festa a cielo aperto. Saranno presenti oltre 30 punti tifo, 5 punti dj e tante altre sorprese che renderanno il 6 aprile una giornata indimenticabile all’insegna del divertimento, rimani aggiornato per scoprire tutte le novità.

DJ: km 1,1 e 40,3 Piazza Cavour

Tra Capo e Collo APS: km 1,1 e 40,4 Piazza Cavour

Fondazione TOG: km 1,3 e 40,5 Via Senato / Statua Felice Cavalloti

Street Music Festival: km 1,5 e 4,8 Via Senato / Corso Venezia

Fondazione Archè: km 2,5 Viale MAJNO 5

AIUTIAMOLI ODV: km 2,7 Viale MAJNO angolo Via Cappuccini

AISM: km 3 Viale MAJNO angolo Via Borghetto

Politecnico di Milano: km 3,2 Piazza Oberdan

Una mano per APS: km 3,3 Bastioni di Porta Venezia fronte Tropical Island

AIRC: km 3,6 Bastioni di P.ta Venezia ingresso Parco

Associazione Mercurio: km 3,7 Viale Città di Fiume angolo Via Manin

Medici dal Mondo: km 4 Piazza della Repubblica

EY Foundation: km 4,3 P.za Principessa Clotilde

You Sport: km 4,5 Bastioni porta nuova / Via Melchiorre gioia

Street Music Festival: km 4,7 Piazza XXV Aprile

Dynamo Camp: km 5 Viale Crespi

Runners Desio: km 5,2 e 38,9 Piazzale Biancamano

Road Runners: km 6 Viale Douhet

DJ: km 6,5 e 35,5 Corso Sempione/ Via Antonio Canova

C’E’ DA FARE: km 8,2 e 38,4 Viale Gadio fronte Acquario

Street Music Festival: km 8,4 e 38 Viale Gerolamo Gadio / Piazza Castello

Fondazione Telethon: km 9,1 e 39,2 Via Della Moscova angolo L.go La Foppa

Amici di Marco: km 9,4 e 39,5 Via Della Moscova angolo Via S.Marco

RunChallenge / Playmore: km 9,8 e 38,6 Piazza San Marco

Alice for Children: km 10,6 Largo Cairoli

Cena dell’Amicizia: km 11,1 Piazzale Cadorna

Street Music Festival: km 12 Piazza della Conciliazione

Rete Del Dono: km 13,9 Via Monte Rosa, fermata Bus prima di girare in Cassiodoro

DJ: km 19,2 e 29 Via Fabrizio Quatrocchi

Ristorante Ribot: km 21 Via Diomede

Street Music Festival: km 22,3 Piazzale dello Sport – ingresso parcheggio ippodromo

DJ: km 24 Via Novara

Street Music Festival: km 24,5 Via Fratelli Gorlini

DJ: km 26,3 Via Giacomo Balla

Street Music Festival: km 31 Via Gallarate

Street Music Festival: km 33 Dentro al parco passaggio laghetto

Fondazione Milan: km 33,8 Piazza Gino Valle

Street Music Festival: km 35 Piazzale Damiano Chiesa

In occasione della maratona, diverse le strade chiuse al traffico.

START – KM 6,5

chiusura: dalle ore 7.30 alle ore 12.00

Partenza Da Piazza Duomo Lato Galleria Vittorio Emanuele – Via Mengoni – Via Santa Margherita – Piazza Delle Scala – Via Alessandro Manzoni – Piazza Cavour – Via Senato – Via San Damiano – Via Visconti Di Modrone – Via Pietro Mascagni – Via Bianca Maria (Contromano) – Viale Luigi Majno (Contromano) – Piazzale Oberdan – Bastioni Porta Venezia (Contromano) – Via Città Di Fiume (Contromano) – Piazza Della Repubblica (Contromano) Viale Monte Santo (Contromano) – Piazza Principessa Clotilde (Contromano) – Bastioni Di Porta Nuova (Contromano) – Piazza 25 Aprile (Mano Giusta) – Viale Crispi – Bastioni Di Porta Volta – Piazzale Biancamano – Piazza Lega Lombarda – Viale Elvezia – Viale Douhet – Via Melzi D’eril – Via Canova.

DA KM 6,5 – 9,8 / 36.7 – 39.9

chiusura: dalle ore 7.30 alle ore 16.00

Via Canova (Contromano) – Viale Milton (Contromano) – Viale Moliere (Contromano) – Viale Alemagna (Contromano) – Viale Gadio (Contromano) – Piazza del Cannone – Viale Gadio – Via Legnano – Piazza Lega Lombarda – Piazzale Biancamano – Via Della Moscova – Via della Moscova (Contromano) – Via San Marco – Piazza San Marco.

DA KM 9,8 – 16

chiusura: dalle ore 8.00 alle ore 12.30

Via Pontaccio – Via Tivoli (Contromano) – Foro Buonaparte – Largo Cairoli – Foro Buonaparte – Piazzale Cadorna – Via Giovanni Boccaccio – Piazza Virgilio – Via Vincenzo Monti – Via Venti Settembre – Piazza della Conciliazione – Via A. da Giussano – Via G. d’Arezzo – Via del Burchiello – Via Giotto – Via Buonarroti (Contromano) – Inversione a U prima di Piazza Wagner – Piazza Buonarrotti – Via Monte Rosa – Piazza Amendola – Viale Ezio – Piazza Giulio Cesare – Viale Belisario – Viale Cassiodoro – Piazza VI Febbraio – Viale Boezio – Inversione a U in Largo Domodossola – Viale Boezio carreggiata laterale – Entrata Parco City Life.

DA KM 16 – 22

chiusura: dalle ore 8.20 alle ore 12.50

Viale Eginardo – Viale Scarampo – Sottopasso – Viale De Gasperi – Piazzale Kennedy (Contromano) – Via Fabrizio Quattrocchi (Contromano) – Via S.elia (Contromano) – Via Diomede – Piazzale Lotto – Viale Caprilli – Piazzale dello Sport

DA KM 22 – 27

chiusura: dalle ore 8.30 alle ore 13.30

Via Achille – Via Tesio – Via Harar – Via Novara – Via Cascina Bellaria – Via F.lli Gorlini – Via Lampugnano – Via G. B. Angioletti – Via Giacomo Balla – Via Mafalda di Savoia – Via Lampugnano

DA KM 27 – 32

chiusura: dalle ore 8.50 alle ore 14.00

Via Lampugnano – Via Omodeo – Via Cechov – Via Kant – Via Benedetto Croce – Via Fabrizio Quattrocchi (Contromano) – Viale Alcide de Gasperi (Contromano) – Inversione a U in Viale Alcide De Gasperi (Contromano) – Via Grosio – Via Gallarate

DA KM 32 – 36,7

chiusura: dalle ore 9.00 alle ore 15.00

Via Gallarate – Piazzale Accursio – Via Achille Papa – Via Don Luigi Palazzolo – Ingresso Parco Portello (Area Pedonale) – Ponte Pedonale – Piazza Gino Valle (Area Pedonale) – Viale Scarampo (Contromano) – Via Colleoni – Piazzale Damiano Chiesa – Via Emanuele Filiberto – Corso Sempione (Controviale)

DA KM 39,9 – 42,195

chiusura: dalle ore 7.30 alle ore 17.00

Via Fatebenefratelli – Via Dell’annunciata – Via Dei Giardini – Via Fatebenefratelli – Piazza Cavour – Via Senato – Corso Venezia – Piazza San Babila – Corso Matteotti – Piazza Meda – Via San Paolo – Corso Vittorio Emanuele II – Piazza Del Duomo – ARRIVO

DA KM 40 – FINISH RELAY MARATHON

chiusura: dalle ore 04.00 alle ore 17.00

Via Fatebenefratelli – Via Dell’annunciata – Via Dei Giardini – Via Fatebenefratelli – Piazza Cavour – Via Palestro – ARRIVO

CHARITY VILLAGE VIA MARINA

CHIUSURA: dalle ore 00.01 di sabato 5 aprile alle ore 24.00 di domenica 6 aprile.

Non solo, le uscite della metropolitana Duomo resteranno chiuse fino alla fine della partenza della maratona con salto della fermata in piazza del Duomo. Dalle 9.30 verrà ripristinato il servizio normale. Tutte le uscite saranno aperte a eccezione di quella che interessa le hospitality che rimarrà chiusa fino alle 16.

La medaglia della Wizz Air Milano Marathon non è solo un premio: è il simbolo del tuo viaggio, della tua determinazione e di ogni singolo passo che ti ha portato al traguardo. Ogni respiro, ogni sacrificio, ogni emozione vissuta lungo il percorso trova la sua forma in questo oggetto unico, pronto a ricordarti per sempre l’impresa che hai compiuto.

Disegnata per rappresentare il cuore pulsante di Milano, la medaglia porta inciso il profilo del Duomo, icona della città e punto di riferimento per migliaia di runner che, ogni anno, attraversano le sue strade in un mix perfetto di storia, sport e passione. Il suo design elegante e ricercato vuole rendere omaggio all’energia di chi corre e alla magia di una giornata indimenticabile.

Questa edizione della medaglia è realizzata in Zamak, una lega composta principalmente da zinco, alluminio, magnesio e rame, scelta non solo per la sua resistenza e qualità estetica, ma anche per la sua maggiore sostenibilità. Il Zamak è un materiale durevole e completamente riciclabile, che permette di ridurre l’impatto ambientale senza rinunciare a dettagli raffinati e a una finitura di pregio.

Correre la Wizz Air Milano Marathon significa vivere un’esperienza unica, condividere la passione per la corsa con migliaia di atleti e scrivere la propria storia sulle strade di una delle città più affascinanti del mondo. E con questa medaglia, potrai portare con te per sempre il ricordo di un giorno che resterà impresso nel cuore.