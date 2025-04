Liuc Run 2025 domenica 6 aprile: percorso e strade chiuse a Castellanza e Legnano

Castellanza (Varese), 4 aprile 2025 – Non solo la Milano Marathon 2025, domenica 6 aprile, a Castellanza, si terrà la seconda edizione della Liuc Run.

L’evento è organizzato dall’Università LIUC, in collaborazione con SportPiù e con il patrocinio del Comune di Castellanza e di Legnano, nell’ambito del progetto LIUC Sport, nato con l’obiettivo di stimolare studenti, docenti, personale amministrativo e tutti gli stakeholder dell’Ateneo alla pratica sportiva e a corretti stili di vita.

I runner potranno scegliere se mettersi alla prova nella gara ufficiale Fidal di 10 km, se partecipare alla gara non competitiva sempre di 10 km o prendere parte alla corsa per famiglie, bambini e amici a quattro zampe nel cuore della città lungo un percorso di circa 4 km. Il via sarà come l’anno scorso alle 9.30 su corso Matteotti, proprio di fronte alla Liuc, mentre l’arrivo sarà alla Soevis Arena in via per Legnano 3, dove verrà allestito il Liuc Sport Village.

Per permettere il passaggio dei runner, a Castellanza saranno chiuse le seguenti strade: Corso Matteotti, Viale Rimembranze, Vai Garibaldi, Via Cantoni, Via Don Testori, Via Luigi Pomini, Via Piola, Via Marconi, Via Volta, Via Moncucco, Via Lombroso, Corte del Ciliegio, Via Trento e Trieste, Parco dei Platani, Via Leopardi, Via Gerenzano, Via Bettinelli, Via dei Mulini, Biblioteca, Piazza Soldini, Parcheggio LIUC + parco LIUC, Via Cantoni, Via Toti, Via Borsano, Via Damiano Chiesa, Via Dandolo.

Per permettere il passaggio dei runner, a Legnano saranno chiuse le seguenti strade: via Dandolo, via Pietro Micca, via Della Vittoria, Corso Garibaldi – SP 231, Via Pontida, via Felice Musazzi, Piazza Gianfranco Ferrè, Largo Franco Tosi, Parco Falcone Borsellino, Lungo Fiume Olona, via dei Tessitori, via F. Musazzi, via Pontida, Corso Garibaldi – SP 231, Via per Castellanza, Via per Legnano / Castellanza. Arrivo SOEVIS ARENA (PalaBorsani) Castellanza.

Per chi ancora non si fosse iscritto potrà farlo direttamente sabato e domenica.

Sabato 5 aprile dalle 10 alle 18.30 la segreteria per iscrizioni, ritiro pettorali e pacchi gara sarà alla Soevis Arena di via per Legnano 3, a Castellanza.

Domenica 6 aprile invece ci si potrà iscrivere a due passi dalla partenza. Il punto segreteria, dalle 7.30 alle 9, sarà alla Liuc al Picasso di corso Matteotti 22. Qui si potranno anche lasciare le borse che verranno riconsegna post gara alla Soevis Arena dove si trova l’arrivo della run.