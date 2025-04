Milano Marathon 2025, strade chiuse e mezzi pubblici deviati. La carica dei 10mila sulla distanza dei 42 km. In totale 35mila

Ci siamo: domenica è il giorno della Wizz Air Milano Marathon, la Maratona di Milano, che è la più veloce d’Italia, arrivata all’edizione numero 23. Partenza alle 8.30 per migliaia di runner – superati i 10mila iscritti nella sola maratona ma il numero arriva a 35mila considerando staffettisti e family runner – coinvolti nella 42,195 chilometri e nella staffetta. Una manifestazione sportiva ma anche un evento che promuove solidarietà e spirito urbano.

La folla della Milano Marathon 2024

Il percorso

Partenza e arrivo in piazza Duomo, 11 punti di ristoro e svariati punti per tifare. Dall’estero, 5.500 partecipanti. Per l’occasione oltre cento strade chiuderanno al traffico – il blocco per auto, moto e scooter sarà revocato progressivamente dopo il passaggio dell’ultimo runner, con una riapertura completa intorno alle 17 –. Il percorso interesserà il centro cittadino nella prima parte del tracciato e tocca poi la zona di City Life, andando verso San Siro e l’area del Gallaratese, per poi – dal chilometro 28 – rientrare in centro passando dal Portello, verso il cuore della città. Deviazioni per bus e tram; dall’inizio del servizio alle 9.30 circa, i treni di M1 e M3 salteranno la fermata Duomo. Al traguardo, la medaglia: porta inciso il profilo del Duomo ed è realizzata in Zamak, una lega composta principalmente da zinco, alluminio, magnesio e rame.

La staffetta

Sempre domani, alle 9, la staffetta: UniCredit Relay Marathon con traguardo in via Palestro, il format di corsa che permette di dividere il percorso ufficiale in quattro frazioni, di lunghezza compresa tra i 6,5 e i 13 chilometri ciascuna. Il progetto solidale che permette ai runner di correre in team per una causa benefica, supportando i progetti di una delle 103 organizzazioni no profit selezionate. Quest’anno l’obiettivo è di raccogliere 2 milioni di euro di donazioni sulla piattaforma di Rete del Dono, che andranno a sostenere i progetti solidali.