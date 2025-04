Villa Gomes. Quattro incontri con la musica

Dentro la musica. Dentro Villa Gomes a Lecco, che fu la villa del compositore brasiliano Antonio Carlos Gomes, autore tra il resto della Fosca, il cui libretto è stato scritto da un altro lecchese, Antonio Ghislanzoni. Dentro la musica è un ciclo di quattro incontri dedicati all’ascolto in programma da martedì prossimo, il 29 aprile. I brani selezionati sono opere potenti che hanno segnato in modo indelebile la storia della musica fra Ottocento e Novecento: un momento storico e culturale particolare, nel quale l’eredità del passato si coniuga con nuove sperimentazioni di eccezionale audacia, di cui Villa Gomes luogo di ritrovo di tanti letterati e artisti nel periodo della scapigliatura milanese, è un simbolo di questo incontro e passaggio.

In questo periodo la musica colta europea esplora molteplici strade di rinnovamento e accoglie suggestioni che provengono dalla musica popolare, dalle tradizioni extraeuropee e perfino dall’elettronica. Dal celebre Bolero di Ravel al Sigfrid di Wagner, passando da Desert di Varese e Rapsodia in blue di Gerswhin, i partecipanti sono invitati a un vero e proprio viaggio nella caleidoscopica creatività musicale dell’epoca, in particolare dei vulcanici anni Venti tra Europa e America.

Al termine del ciclo, sarà possibile ascoltare dal vivo una delle opere più suggestive, la celebre Sinfonia n. 9 in mi minore op. 95 Dal Nuovo Mondo di Dvorak all’Auditorium di Milano. In cattedra il musicologo Angelo Rusconi. A proporre Dentro la musica sono i musicisti del Civico istituto musicale Giuseppe Zelioli di Lecco. Il costo di partecipazione è di 40 euro. Per le iscrizioni: info@civicalecco.org o al numero 0341 422 782 dal lunedì al venerdì ore 14 alle 18.

D.D.S.