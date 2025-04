Villa Arconati, 100 sculture in miniatura

Il progetto artistico Take Away Art di Melanie Sterba arriva a Villa Arconati a Bollate. Domenica nell’ambito del progetto Arco e della mostra "Arte & Natura: Dentro e Fuori" promossa dalla Fondazione Augusto Rancilio, a cura di Diana Segantini, all’interno delle sale della villa e nel giardino monumentale saranno collocate più di 100 piccole sculture di Melanie Sterba, che riproducono in miniatura le sculture che compongono la sua opera N°, esposta nelle Scuderie.

Il progetto Take Away Art prevede che il pubblico possa cercare, trovare e prendere le piccole sculture, decidendo se tenerle per sé o se ricollocarle altrove. Take Away Art è un progetto artistico indipendente di grande successo, inaugurato da Melanie Sterba nel 2023. Ad oggi sono state distribuite oltre 5000 piccole figure umane fuse in stagno, con un tasso di ritrovamento costante del 90%. Ogni opera è realizzata a mano singolarmente, numerata e firmata.

Take Away Art funziona come un progetto artistico aperto: chi trova una statuina decide: prenderla o lasciarla? O forse collocarla altrove, in un altro paese o persino in un altro continente, o semplicemente tenerla a casa propria. Collezionarla o regalarla. Un QRCode alla base della piccola scultura fornisce informazioni sul progetto e da la possibilità di creare un collegamento diretto con l’artista. E domenica anche i visitatori di Villa Arconati potranno partecipare decidendo se "prendere o lasciare" le piccole sculture.

Ro.Ramp.