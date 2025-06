Dentro il mondo di Hogwarts . La mostra evento arriva a Milano

Kolossal con la “K”. Coi suoi tremila metri quadri espositivi “Harry Potter: the exhibition”, in visione dal prossimo 19 settembre al 6 gennaio nei locali di The Mall, il centro polifunzionale di Porta Nuova, è la più vasta tra quelle dedicate al maghetto di Hogwarts in venticinque anni di trionfi letterari e cinematografici. Una bella scommessa scaricare in pieno centro i 48 tir della produzione, che comunque arriverà già ad agosto per rispettare passo dopo passo le fasi previste dalle tre settimane d’allestimento.

"Dopo l’anteprima mondiale al Franklin Institute di Philadelphia, in Pennsylvania, nel febbraio 2022, la mostra ha toccato Atlanta, Vienna, Parigi, New York, Barcellona, Macao, Monaco, Boston, Madrid, San Paolo, mentre attualmente è in visione a Cracovia, Melbourne e Salt Lake City" ha premesso ieri mattina l’assessore alla cultura Tommaso Sacchi presentando l’evento a Palazzo Reale. "È un piacere che pure Milano entri a far parte di questa geografia internazionale".

Il percorso immersivo consentirà di ammirare costumi e oggetti di scena usati sul set degli otto film dedicati al celebre maghetto interpretato sul grande schermo da Daniel Radcliffe, nonché dei due spin-off di “Animali fantastici” e dallo spettacolo teatrale “Harry Potter e la Maledizione dell’Erede”. In tre anni questa nuova esperienza immersiva nella saga fantasy generata dai romanzi di J. K. Rowling ha richiamato tre milioni e mezzo di visitatori, fra cui molti giovani e giovanissimi ammaliati dall’iterazione tecnologica con i personaggi, le ambientazioni e le creature che popolano il magico mondo di Hogwarts grazie ad uno speciale braccialetto che consente di entrare in relazione con l’esposizione con colpi di scena, ad esempio, come quello di veder comparire il proprio nome sulla Mappa del Malandrino.

"Si tratta di una mostra completamente nuova senza parentele, quindi, con quella approdata a Milano nel 2018 (alla Fabbrica del Vapore, ndr) che aveva, fra l’altro, circa mille metri quadri di estensione in meno", precisa Adolfo Galli di Di & Gi, promoter italiano di “Harry Potter: the exhibition”. "Questa è una mostra giovane che offre l’opportunità, a chi vuole partecipare, di vivere l’universo di Harry Potter in modo assolutamente coinvolgente e interattivo". Il tempo stimato della visita è stimato in circa 60-90 minuti, assicurano gli organizzatori. Ma per gli appassionati di pietre filosofali, camere dei segreti, ordini della Fenice, doni della Morte molti, molti, di più.