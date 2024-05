A Milano è tempo di GiocaMi, il festival dei giochi da tavolo per prevenire l'isolamento sociale tra i bambini

Milano, 2 mggio 2024 – Il gioco come mezzo di socializzazione per evitare di isolarsi e di abusare degli strumenti digitali. GiocaMi, il festival del gioco da tavolo, giunto alla quarta edizione, ha l’obiettivo di prevenire i fenomeni di isolamento sociale in età pediatrica: si potrà prendere parte all’iniziativa sabato 4 maggio, dalle ore 10 nel cortile della Rocchetta, all’interno del Castello Sforzesco.

Il festival, gratuito e aperto al pubblico, promosso da Fondazione De Marchi con M.I.U.R. Ufficio scolastico territoriale e con il patrocinio del Comune di Milano, è rivolto in particolare agli insegnanti e studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado prevedendo un concorso tra scuole e incontri di formazione.

I docenti avranno gli strumenti per conoscere e prevenire i nuovi fenomeni di isolamento sociale e utilizzare i giochi da tavola per stare insieme ad altri giovani riducendo l'utilizzo degli strumenti digitali. In programma speciali postazioni di gioco, laboratori, dibattiti e una tavola rotonda con medici ed esperti. Durante la giornata verrà distribuito materiale informativo rivolto a ragazzi e a genitori per segnalare i rischi relativi a un eccesso dell'uso del web e indicare i campanelli di allarme da osservare nei comportamenti dei figli, indicando uno stile di vita appropriato per i ragazzi e un approccio corretto del genitore verso i figli.

Durante la tavola rotonda, alle ore 11.30, sul tema “Promuovere nuovo legami di comunità" si affronterà il tema del gioco come risorsa e protezione per il disagio giovanile: tra i partecipanti anche Ilaria De Lorenzo, pedagogista e formatrice (Università Bicocca), Alessia Rocchi, pediatra (Policlinico di Milano), Anna Scavuzzo, vicesindaco Comune di Milano con delega all’istruzione, Edoardo Pessina, psicologo e coordinatore Hikikomori Italia e Francesco Iandola, direttore esecutivo Fondazione De Marchi.