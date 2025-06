Estate al lago: ecco 5 spiagge libere dove fare un bagno refrigerante nei 'mari di Lombardia' Sono luoghi peculiari, caratterizzati da grandi sassi piatti, prati verdi o sabbia. L'accesso è free ma non mancano nelle vicinanze chioschi, aree giochi o noleggio di canoe e sup. Basta poco più di un'ora di auto per essere in acqua