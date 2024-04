Milano, un’estate di concerti, spettacoli e talk al Castello: tutti gli appuntamenti della rassegna 2024

Milano, 15 aprile 2024 – Mentre in città si aprono le danze della Design Week, in Comune gli addetti ai lavori hanno presentato quella che sarà l’estate al Castello 2024. Nella Sala della Balla del Castello Sforzesco alcuni rappresentanti dell’amministrazione locale hanno presentato la rassegna, che si aprirà l’8 giugno fino all’8 settembre 2024 dell'Amministrazione comunale; insieme a loro anche Giulia Cavaliere, direttrice artistica, Margherita Vicario e Venerus, cantautori.

La nuova stagione, promossa e coordinata dal Comune di Milano nell'ambito del palinsesto 'Milano è Viva', anche quest'anno vede sul palco del Cortile delle Armi del Castello una serie di spettacoli che riportano nomi altisonanti e che vogliono avvicinare il pubblico di ogni età.

Con 71 spettacoli live, di cui alcuni gratuiti e molti a prezzo calmierato (con ingresso inferiore o uguale a 15 euro), la rassegna anche quest'anno può contare su una platea di 2300 posti, che ha permesso di inserire in programma nomi di grande prestigio e richiamo dal mondo musicale italiano e internazionale.

Da Ariete a Venerus passando per Daniele Silvestri

Si esibiranno artisti come Ariete, rivelazione di Sanremo 2023, Venerus, artista e produttore, Margherita Vicario, cantante il cui ultimo lavoro però si discosta dal mondo della musica per sfociare in quello cinematografico.

Poi ancora: Calexico, The Cinematic Orchestra, Tullio De Piscopo, Yves Tumor, Marlene Kuntz, Dente, Daniele Silvestri e Cristina Donà ma anche dal mondo della divulgazione scientifica, narrativa e comica come Mario Calabresi, Massimo Recalcati, Alessandro Bergonzoni, Arianna Porcelli Sofanov.

Anche in questa edizione, 'Estate al Castello' unisce in un unico calendario diverse arti performative: la musica, il teatro, la narrazione, la club culture, la danza.

Gli spettacoli teatrali e i talk d’informazione

Oltre alla musica, che ritrova anche realtà nate in città come il Cpm di Franco Mussida, anche il teatro avrà grande spazio in rassegna: dai grandi teatri cittadini - come il Piccolo Teatro d'Europa, il Teatro Franco Parenti e il Teatro Carcano - fino alle tante realtà teatrali più piccole e militanti che rendono vivo quotidianamente il tessuto culturale milanese, tra cui: Manifatture Teatrali Milanesi, Compagnia Corrado D'Elia, Pacta arsenale dei teatri, Spazio Tertulliano e Atir.

Accanto a queste, alcune proposte ibride, tra teatro e performance, come Drama, il queer cabaret più grande d'Italia, che prenderà vita al Castello Sforzesco nel weekend del Pride, il 30 giugno; oltre a numerosi talk e spazi di divulgazione con protagonisti d'eccellenza, da Mario Calabresi a Massimo Recalcati.

Una delle volontà degli organizzatori è quella di lasciare spazio sul palco realtà sociali diverse e controcorrente: ci saranno anche due spettacoli organizzati dagli operatori Opera Liquida e Le Crisalidi, che vedranno come protagonisti in scena detenuti ed ex detenuti; e poi spettacoli di danza e quelli pensati per i più piccoli, fino alle serate organizzate da un'importante realtà cittadina come Santeria - che la notte di Ferragosto darà vita al Gran Ballo di Mezza Estate in pieno stile Balera dell'Ortica al centro del Castello. Non mancheranno dj set con protagonisti di rilievo tra cui Mike Joyce degli Smiths, Venerus e Max Cooper.

All'interno della rassegna troveranno inoltre spazio due veri e proprio micro-festival: due serate, il 26 e il 27 giugno, organizzate dal Festival della Bellezza e le due serate finali organizzate da Aci.