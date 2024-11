Esselunga e BookCity: al via “Il Menu della Poesia” nei Bar Atlantic di Milano

Milano, 15 novembre 2024 – Milano si prepara ad accogliere una nuova, originale iniziativa nell’ambito di BookCity Milano, il celebre festival dedicato al libro e alla lettura che quest’anno celebra la sua tredicesima edizione.

La serata inaugurale di BookCity. A Magris e Bruck il sigillo di Milano

A partire dal 15 novembre fino al 17 novembre, Esselunga, storica azienda partner della manifestazione dal 2017, invita i milanesi a vivere una speciale esperienza di poesia nei suoi Bar Atlantic.

Il menù della poesia

Questa iniziativa, intitolata "Il menu della poesia", trasformerà alcuni dei punti vendita Bar Atlantic di Milano in un palcoscenico inedito dove la poesia si mescolerà all’arte della ristorazione. Per tre giorni, infatti, attori e attrici si trasformeranno in camerieri, recitando versi di poeti classici e contemporanei, mentre i clienti, seduti ai tavoli, diventeranno spettatori di un recital letterario che aggiungerà un tocco speciale a ogni pasto o aperitivo.

Il "menu poetico" proposto agli ospiti spazierà tra i grandi classici della letteratura e temi ispirati al cibo, rendendo ogni momento del pranzo o dell’aperitivo un’occasione unica per riscoprire la bellezza della poesia. Le performance avranno luogo in diverse fasce orarie nei Bar Atlantic di Milano, tra cui quelli di Corso Genova, Via Adriano, Via Rubattino, Via Ripamonti, Via Lorenteggio, Via Monte Rosa, Via Losanna, Porta Nuova e Via Pellegrino Rossi. Le date e gli orari dell’evento sono i seguenti:

Venerdì 15 novembre dalle 17 alle 19.30

Sabato 16 novembre dalle 12 alle 14.30 e dalle 17 alle 19.30

Domenica 17 novembre dalle 12 alle 14.30

Il bar Atlantic di viale Suzzani

Esselunga, da anni al fianco di BookCity, conferma ancora una volta il proprio impegno a sostegno della cultura, delle arti e del territorio, coinvolgendo la sua clientela in un’iniziativa che unisce la passione per la lettura alla convivialità quotidiana.

Con questa proposta, l’azienda non solo promuove la cultura, ma rafforza anche il legame con la città e le comunità locali, offrendo ai milanesi un’esperienza che supera i confini tradizionali dell’intrattenimento.

In un periodo in cui la cultura e le esperienze condivise giocano un ruolo sempre più rilevante nella vita di ognuno, "Il menu della poesia" si presenta come un invito a rallentare, ad assaporare le parole e a godere di un momento di bellezza, sospeso tra arte e quotidianità. Un’occasione da non perdere per tutti coloro che vogliono fare della poesia un ingrediente speciale nella loro routine milanese.