La serata inaugurale di BookCity. A Magris e Bruck il sigillo di Milano

Una gremitissima sala ha accolto, ieri sera al Teatro Dal Verme, gli ospiti d’onore di questa tredicesima edizione di BookCity, Edith Bruck e Claudio Magris. Il sindaco Giuseppe Sala ha consegnato loro il Sigillo della Città. "Insegno ai giovani a non odiare perché l’odio è veleno": militante dell’inutilità dell’odio, Edith Bruck, sopravvissuta ai lager, scrittrice, attivista nelle scuole, non si stanca di ricordare quanto sia importante preservare e coltivare il seme della memoria per provare a far germogliare un futuro in cui tutti possano apprendere dagli errori del passato. La serata, condotta da Giovanna Zucconi, è proseguita con la lettura di alcuni passi dell’Iliade, recitati da Anna Bonaiuto, e tradotti per l’occasione da Nicola Gardini.

Quello di ieri stato un evento di un ricco palinsesto di Bookcity. Si può scegliere per temi, da quelli della geopolitica sino alla cucina, oppure per autori. Da segnare in agenda gli incontri con Robert Harris (presenta il libro “Precipizio“ sabato in Triennale), Jonathan Coe (“Tra politica e mistero“ il 17 novembre Fondazione Feltrinelli), Fernando Aramburu (domenica al Castello Sforzesco). Fra gli autori italiani c’è Silvia Avallone (“Cuore nero“, domani Mondadori Duomo alle 11,30). Al suo esordio come romanziere, Claudio Bisio (sabato alle 11, Piccolo Teatro Studio Melato).

Questa 13ª edizione sarà probabilmente ricordata anche per questo nuovo format dedicato ai lettori e alle lettrici più giovani e ai loro generi preferiti: Books Friends Forever è il titolo della due giorni di incontri, attività e dialoghi ideata in collaborazione con ilLibraio.it, sabato e domenica a Base Milano. Protagonista di Bff sarà un pubblico che negli ultimi anni ha avuto un forte impatto sul mercato editoriale, sulle abitudini di lettura e sulla comunicazione legata ai libri, soprattutto online; l’evento vuole celebrare la passione per la lettura attraverso i libri più amati dalla nuova generazione di lettori e lettrici: dal romance al fantasy, dai fumetti alla narrativa young adult fino ai classici e alla mitologia, in compagnia di autori e autrici, ma anche volti della comunicazione social e dell’editoria. Ci saranno fra gli altri Karim B., Jonathan Bazzi, Megi Bulla (@labibliotecadidaphne),Daniel Cuello, Erin Doom, Fumettibrutti, Ribes Halley, Enrico Galiano, Felicia Kingsley, Zerocalcare e Ilenia Zodiaco.

Curato da Antonio Prudenzano, responsabile editoriale del sito ilLibraio.it, il programma prevede panel, incontri con autrici e autori, giochi e laboratori creativi, tutti gratuiti su prenotazione, con la partecipazione di creator molto seguite su Instagram, TikTok e YouTube. Oltre a diversi gadget, i partecipanti avranno a disposizione uno spazio libreria, un’area photo booth per selfie, live e video, e un muro di post-it colorati, dove ragazze e ragazzi potranno condividere i loro libri preferiti, in collaborazione con Libraccio. Saranno inoltre presenti spazi più intimi dove poter leggere o rilassarsi.Re.Cult.