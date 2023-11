East Market festeggia il compleanno: dagli inizi a Lambrate allo sbarco in via Mecenate

Milano, 18 novembre 2023 – East Market, l’appuntamento del vintage milanese dedicato a privati e professionisti, festeggia i suoi primi nove anni. Domani, domenica 19 novembre, l’evento comprenderà trecento espositori selezionati da tutta Italia. Per festeggiare sarà allestita una “stanza macchina del tempo”. Uno spazio dove verrà ricreata la cameretta di un teenager degli Anni ’80. Dai poster alle pareti all’arredamento, dalla tv con videoregistratore al walkman.

La storia

East Market nasce nel novembre 2014 da un’idea di Linda Ovadia e Gianluca Iovine, due giovani provenienti dal mondo della moda. La loro semplice ma fortunata intuizione è stata quella di coinvolgere per la prima volta anche privati nella vendita di vestiti e oggetti in disuso.

Dopo aver arruolato amici e parenti il boom è arrivato grazie alla pagina Facebook attraverso la quale East Market ha cominciato a farsi notare e ad attirare numerosi venditori. “East Market è nato come un hobby – spiegano Linda e Gianluca – ma in pochissimo tempo è esploso. La prima edizione è stata organizzata al Lambretto Studios di Lambrate, est di Milano, da qui il nome East Market, con i primi cinquanta espositori. Dopo soli tre appuntamenti ci siamo trovati ad accogliere un vasto pubblico: ci siamo allora trasferiti nella storica location di via Ventura e poi cinque anni fa in via Mecenate, per ospitare sempre più espositori”.

Approccio trasversale

La caratteristica peculiare è la trasversalità dell’evento: allo shopping sono abbinate scenografie, aree tematiche, attività parallele come mostre, dj set e aree food. “East Market è, in poche parole, ricerca, esperienza e unicità. – Continuano i due organizzatori – È pensato per essere trasversale, con intrattenimento, oggetti, cibo e vestiti che vogliono assecondare i gusti dei teenager ma anche degli adulti. Sempre nuovo e in evoluzione come il pubblico che lo frequenta”.

All’interno della vastissima selezione di East Market, è possibile trovare capi vintage e second-hand dai primi anni del Novecento fino agli anni 2000, proposti da negozi selezionati e privati collezionisti, come Vintage Afropicks di Tiziana, che da anni si impegna a scegliere con cura capi vintage ma sempre originali. Amatissimi i suoi “Coprimi”, gilet realizzati dai tessuti di coperte vintage abruzzesi in telaio jacquard.

Secondo Tiziana “prima il vintage era connesso alla ricerca di qualcosa di specifico, legato magari agli anni Ottanta o Novanta. Con il passare del tempo questo tipo di mercato si è evoluto coinvolgendo anche nuovi curiosi. La gente che acquista vintage non lo fa solo per moda, ma lo fa perché maggiormente consapevole, questa è la missione di East Market e anche la mia”.

Economia circolare

Attraverso il motto ““Everything Old Is New Again”, East Market si impegna da anni nella sua missione di rinnovare la concezione del vintage proponendo capi del passato ma sempre in chiave contemporanea e di educare il pubblico al riuso di capi di abbigliamento e oggettistica.

Dagli accessori firmati, passando alla più ampia selezione di capi in denim, militare, college, streetwear con particolare attenzione al custom e all'upcycling. Per tutti i gusti e per tutte le tasche. La più ampia selezione di oggettistica e decorazioni per la casa, dischi dal rock al jazz, dall'elettronica al blues, dal reggae all'hip-hop. Non solo vinile, ma anche CD, musicassette, libri e curiosità sulla musica. La scelta qualitativa dei venditori e dei prodotti rende East Market unico nel suo genere.

A ogni edizione sono sempre disponibili oggetti diversi e curiosità scovate tra artigiani e appassionati del settore. Prodotti originali curati e restaurati per valorizzare l’unicità dell’oggetto, pezzi esclusivi e introvabili sono la cifra distintiva dell’evento.

L’esempio

All’interno della vasta selezione degli espositori, appositamente scelti in base a criteri di originalità e senso di sinergia, c’è “Alt Means Old”, fedelissima a East Market dalla prima edizione. Si tratta di una realtà tutta italiana fondata da Antonella e Gianpaolo, appassionati di vintage in tutte le sue forme e creatori di una piccola produzione di articoli artigianali per la casa: i piatti della linea “A pranzo dalla nonna”, tipicamente utilizzati nella cucina contadina.

“Abbiamo visto crescere e cambiare East Market dal giorno zero, e noi con lui – racconta Antonella – Sempre più gente scopre o riscopre il mondo del vintage e ha voglia di vedere cose nuove, diverse ma allo stesso tempo familiari. Questo evento ha avuto successo perché è cambiato ma ha avuto una sua continuità”.