Folk d’autore, poesia e busecca. Tornano i Mercanti di Liquore

Sono una delle band che hanno fatto la storia del folk d’autore italiano negli anni ‘90 e Duemila, specialmente sul territorio brianzolo. Nati seguendo la lezione di De André e dei grandi cantautori, hanno poi saputo costruire un loro stile riconoscibilissimo, con brani poetici che raccontano un’umanità dolente ma mai doma. Un filone proseguito anche nell’intenso sodalizio artistico con l’attore Marco Paolini e che, dopo una pausa, da qualche anno ha ripreso a battere le strade d’Italia.

Arriveranno stasera a Cavenago i Mercanti di Liquore, il gruppo guidato dal cantautore brianzolo Lorenzo Monguzzi. La band sarà dalle 21.30 a Palazzo Rasini, in piazza Libertà, per il festival Brianza Velenosa, la rassegna diffusa fatta di concerti in vari luoghi della provincia e che già ieri ha portato nella stessa location la musica trascinante a base di ska e rocksteady dei The Bluebeaters. Ad aprire la serata, alle 20.30, sarà il folk a tinte pop del duo dei Nepobaby, poi toccherà ai Mercanti di Liquore. Oggi il gruppo è formato da Monguzzi a voce e chitarra, Nadir Giori al basso, Andrea Verga a banjo, mandolino e chitarra elettrica, Elio Biffi a tastiere e fisarmonica e Lorenzo Bonfanti alla batteria. "Sulla strada nuovamente con nuove canzoni e nuove strade - spiega Lorenzo Monguzzi, che dei Mercanti è mente e cuore -, torniamo a camminare tenendo il tempo e tenendo la memoria. Perché è il nostro mestiere, per incontrare e raccontare che son troppi i colori del mondo, che non li puoi chiudere in una bandiera. Intanto stiamo preparando un nuovo disco, che parlerà di balordi, di coltivare l’ortica e di altre meraviglie periferiche". L’ingresso al concerto è libero.

L’evento rientra nella Sagra Brianzola organizzata dal Comune insieme a Via Audio, che oggi e domani fino a mezzanotte proporrà piatti della cucina tradizionale brianzola, come cassoeula, risotto alla monzese, trippa, nervetti e polenta. Una festa che continuerà in musica pure domani sera: dalle 20.30 la band Emilio e gli Ambrogio, specializzata in teatro canzone e canzone milanese, sarà protagonista di un “Tributo a Gaber e Jannacci“ in cui ripercorrerà i brani più belli e amati dei due artisti. Il gruppo negli anni ha dato vita a diversi, apprezzati spettacoli dedicati a Giorgio Gaber e a Enzo Jannacci, e ha avuto modo di collaborare direttamente anche con i musicisti storici di Jannacci.