Violenti temporali e rischio grandinate: in Lombardia in poche ore cambia tutto. Nubifragi in arrivo (e dureranno)

Milano – Dai 30 gradi ai nuovi temporali: sabato e domenica agli antipodi in Lombardia, dove il meteo subirà nell’arco di poche ore l’ennesima svolta. E così, dopo qualche giorno di tregua e temperature quasi estive, sul giorno torneranno i temporali, che proseguiranno (almeno) per tutto l’inizio della prossima settimana, con buona pace di chi sperava che il maltempo fosse archiviato per un po’. Ma cosa succederà esattamente nelle prossime ore? "Il rapido movimento di una vasta area di bassa pressione dalla Penisola iberica al Mediterraneo apporterà una crescente probabilità di rovesci e temporali sulle Alpi, ma domani, domenica 9, la stessa bassa pressione raggiungerà anche il Nord Italia, provocando tra il pomeriggio-sera il passaggio di rovesci e temporali diffusi, anche di forte intensità", si legge nel bollettino meteorologico diffuso da Arpa Lombardia. "Per l'inizio della settimana il tempo si confermerà inaffidabile con locali acquazzoni, ma un nuovo passaggio 'corposo' di piogge e temporali è atteso per mercoledì, a cui potrebbe far seguito un miglioramento".

Ecco le previsioni meteo per i prossimi giorni dal bollettino di Arpa Lombardia

Domani domenica 9 giugno

Domenica mattina il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, con temporanee ampie schiarite, specie sulla pianura centro-orientale. Da nuvoloso a molto nuvoloso dal pomeriggio per annuvolamenti di tipo cumuliforme. Le precipitazioni si attendono dal pomeriggio sotto forma di rovesci e temporali a partire da Alpi e Prealpi, in estensione in serata a tutta la pianura, con probabili locali fenomeni di forte intensità. Le temperature saranno in lieve calo, con minime in pianura tra i 16 e i 20 gradi centigradi e massime tra 26 e 30.

Meteo domenica 9 giugno in Lombardia

Lunedì 10 giugno

Lunedì tempo variabile per l'intera giornata, con precipitazioni residue nel corso della notte sulle province orientali. Locali rovesci e temporali saranno in ripresa dal pomeriggio sui rilievi e possibili in serata anche sulla pianura. Temperature minime in calo, massime stazionarie o in locale aumento.

Piogge fino a metà settimana, con un mercoledì difficile

La variabilità proseguirà sull'intera regione martedì, quando le precipitazioni sono probabili su buona parte della Lombardia. La tendenza per mercoledì è di probabile nuvolosità diffusa e a tratti intensa con precipitazioni su molte zone, anche sotto forma di rovesci e temporali, e temperature in diminuzione. Giovedì sono possibili piogge residue prima di un generale miglioramento, "tuttavia - avverte il bollettino diffuso da Arpa - la previsione presenta un basso grado di attendibilità".

Il caldo africano caratterizzerà il fine settimana in gran parte delle regioni, ma al Nord domineranno anche temporali e grandine. Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, sottolinea la forza della prima ondata di calore del 2024 con massime fino a 12°C oltre la media climatologica di Giugno. In Italia questa prima ondata, associata all'anticiclone africano, porterà 34°C al Nord, 38°C al Centro (Sardegna) e 43°C al Sud (Sicilia). Sarà dunque un evento estremo associato al riscaldamento globale.

Nelle prossime ore, dunque, si toccheranno i 34°C al Nord, specie in Emilia Romagna e con condizioni di afa opprimente; al Centro si arriverà a circa 35-36°C in Umbria, fino a 38°C nel settore occidentale della Sardegna; al Sud la città più calda sarà Taranto con 36 gradi. Domenica, invece, la canicola aumenterà anche al meridione e localmente tra Lazio, Abruzzo e Molise: si prevedono picchi di 37°C tra Puglia, Calabria e Sicilia, mentre al Nord sarà il maltempo a fare paura. Dal pomeriggio di domenica, infatti, temporali molto violenti scenderanno dalle Alpi occidentali verso la Pianura Padana con locali tornado e/o grandinate: "Non escludiamo - afferma Gussoni - la formazione di questi fenomeni estremi in quanto la perturbazione arriverà dopo giorni di gran caldo e soprattutto di elevata umidità”.

La nuova settimana resterà forgiata da questa impronta domenicale: al Nord e su parte del Centro permarrà un flusso piovoso e temporalesco, al Sud invece il termometro continuerà a salire. Il picco del caldo sarà raggiunto tra martedì e mercoledì in Sicilia con 43°C nelle zone interne, tra Enna e Caltanissetta. Anche la Puglia e la Calabria saranno roventi con valori prossimi o localmente superiori ai 40°C: «Siamo ancora in Primavera e la febbre climatica copre già tutto il meridione; all'estremo Sud, tra l'altro, non sono previsti cali termici significativi neanche a lunga scadenza e l'anticiclone africano potrebbe restare su queste zone per molto tempo», avverte il meteorologo.