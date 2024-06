Previsioni meteo Milano e Lombardia, da caldo record ai temporali violenti. Ecco dove e quando

Milano, 7 giugno 2024 – Dal supercaldo, almeno per la stagione, ai violenti e improvvisi temporali. E’ questo in sintesi il meteo previsto per questo week end mentre da lunedì tornerà protagonista il brutto tempo. una sorta di tropicalizzazione del clima.

Spiega Antonio Sanò, fondatore del sito IlMeteo.it: “Aumentando il caldo, i temporali, ad esempio, sono molto più intensi, un po’ come una volta succedeva solo ai tropici o all'equatore. Adesso il clima italiano si è tropicalizzato e gli eventi convettivi (temporali) sono molto più frequenti e soprattutto pericolosi. Il caldo è aumentato, lo sappiamo, e anche maggio ha fatto registrare un valore record: è stato il maggio più caldo della storia a livello globale, risultando il 12mo mese di fila con questo triste primato”. “Una prima ondata di caldo africano decisamente severa. E tutto il calore accumulato sarà il carburante per l'altro fenomeno estremo, atteso nei prossimi giorni: la formazione di enormi cumulonembi con temporali decisamente forti. Dal pomeriggio di domenica sono previsti i primi nubifragi sulle Alpi occidentali in successiva discesa verso la Pianura Padana piemontese e lombarda. Almeno fino a lunedì sera l'allerta sarà elevata su tutto il Nord Italia e su parte della Toscana, con possibile grandine grossa, alluvioni lampo e tornado”.

Previsioni meteo Lombardia

Me vediamo le previsioni meteo di Arpa Lombardia: dal pomeriggio di sabato il cedimento dell'area anticiclonica sul Mediterraneo per l'approfondimento di una vasta struttura depressionaria atlantica determinerà un graduale cambio di regime: aumento dell'instabilità, con alta probabilità di precipitazioni diffuse tra la fine e l'inizio della prossima settimana.

Sabato 8 giugno 2024

Su Alpi e Prealpi da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso. Altrove velato con addensamenti irregolari in giornata. Precipitazioni dalla tarda mattina e fino a sera sui settori alpini e prealpini da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, con interessamento sparso nel tardo pomeriggio ai settori di Pianura. Temperature minime e massime in aumento. In Pianura minime intorno a 18 e massime intorno a 29 gradi.

Domenica 9 giugno 2024

Su Alpi e Prealpi da nuvoloso a molto nuvoloso. Su Pianura e Appennino da velato a nuvoloso. Precipitazioni deboli o moderate: al mattino sparse a ridosso dei rilievi alpini; dal pomeriggio da sparse a tendenti a diffuse in serata. Anche a carattere di rovescio e temporale. Temperature minime stazionarie, massime in calo.

Lunedì 10 e martedì 11 giugno 2024