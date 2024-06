Milano, cielo giallo e polvere del Sahara sulle auto in sosta

Milano, 9 giugno 2024 – Non solo il maltempo. Dopo la pioggia di ieri e prima dei temporali previsti per le prossime ore, a Milano e in Lombardia, è arrivata la sabbia del Sahara, che è risalita dal cuore del nord Africa verso l’Italia, colorando di giallo il cielo e ricoprendo di polvere ocra le auto e i balconi delle case. Ma di cosa si tratta nello specifico e perché questo fenomeno?

Una delle foto del cielo giallo sopra Milano (Local Team)

Cielo giallo e auto polverose

Proprio questa mattina, domenica 9 giugno, un’enorme nube di polvere del deserto del Sahara ha avvolto le nostre province e la regione: il sole si è oscurato e il cielo si è tinto di un colore giallognolo. In poco tempo, le automobili parcheggiate in strada – o comunque non in garage –si sono ritrovate completamente coperte da una sorta di patina polverosa. Non solo, si sono colorati di ocra anche i balconi, i davanzali delle finestre e i mobili da giardino.

Il fenomeno

Le ragioni di questo fenomeno? Come sottolineato da diversi meteorologi, le abbondanti precipitazioni cadute in questi ultimi giorni proprio su vasta parte dell'Italia settentrionale, hanno tra i “complici” un ciclone formatosi sul bacino mediterraneo. Quest'ultimo ha attirato correnti calde direttamente dal deserto del Sahara. Coinvolti grossi quantitativi di sabbia che sono rimasti in sospensione alle quote più alte dell’atmosfera e hanno poi iniziato a cadere su varie regioni d'Italia, Lombardia compresa.

In particolare, il Centro Geologico Prealpino ha spiegato che questo fenomeno è dovuto “all’intenso richiamo di correnti meridionali della perturbazione che porterà i temporali di questa sera”. Le immagini del satellite Meteosat-11, riprese ed elaborate sempre dal Centro Geofisico Prealpino mostrano infatti “la risalita di polveri sahariane sul Mediterraneo ad Ovest della Sardegna, colorate in ocra. La mappa del carico di polveri del modello numerico di previsione Shiron conferma la presenza di buone quantità di polveri responsabili delle piogge colorate della serata di sabato”.

Allerta arancione In Lombardia

Un nuovo impulso perturbato, di origine atlantica, in rapido avvicinamento alle regioni settentrionali del nostro Paese, porterà quindi ancora condizioni di instabilità, tra la sera di oggi e la giornata di domani, con precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, localmente anche di forte intensità, specie sulla Lombardia. Il dipartimento della Protezione civile d'intesa con le regioni coinvolte ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse, che integra ed estende quello diramato ieri. Gli eventi saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequenti fulminazioni, locali grandinate e forti raffiche di vento. Per questo, potrebbero registrarsi criticità idrogeologiche e idrauliche. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per domani, lunedì 10 giugno, allerta arancione per rischio temporali su parte della Lombardia.