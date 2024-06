Temporali violenti e grandine a Milano e in Lombardia. Ma (finalmente) cambia tutto: la data della svolta meteo

Milano – Come da previsioni ieri una nuova ondata di maltempo ha colpito Milano e la Lombardia. Il momento clou è stato nel tardo pomeriggio di domenica, quando piogge intense e temporali hanno iniziato ad abbattersi sulla regione, trascinandosi fino alle prime ore di questa mattina. Dopo il violento nubifragio che qualche settimana fa ha provocato danni e allagamenti in tutta la regione, a partire dalle 19 sul capoluogo lombardo si è abbattuto un forte temporale. Nel pomeriggio di ieri è stato diramato l'annuncio dell'allerta gialla, mentre il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile comunale di Milano è stato attivato per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Lambro e Seveso. Per la giornata di oggi, secondo Arpa Lombardia, sono previsti temporali e rovesci sparsi al pomeriggio su Prealpi ed Appennino e fenomeni precipitativi meno probabili altrove, con temporali isolati e qualche piovasco tra la tarda mattinata e il pomeriggio sulle pedemontane. Per domani pomeriggio, invece, sono previste piogge diffuse su gran parte della regione ma di debole intensità e temporali che dovrebbero terminare in serata. Ma cosa succederà nei prossimi giorni? In Lombardia sostanzialmente la primavera non c’è stata e anche l’estate meteorologica (scattata l’1 giugno) si è aperta nel segno del maltempo. Una situazione che – secondo le previsioni meteo di Arpa Lombardia – sembra destinata a cambiare in tempi stretti. A partire da metà settimana si configurerà una pausa nelle precipitazioni, che potrebbero però presentarsi nuovamente verso la fine della settimana.

Nella serata forti piogge su Milano

Dal bollettino meteo di Arpa Lombardia

Oggi lunedì 3 giugno

Stato del cielo: al mattino poco nuvoloso per velature, con foschie e nubi basse residue dalla notte sulla bassa pianura; al pomeriggio nubi alte in transito sulla pianura e moderata formazione di cumuli in montagna. Precipitazioni: nella notte rovesci sui settori occidentali e sulla bassa pianura centro-orientale; poi temporali e rovesci sparsi al pomeriggio su Prealpi ed Appennino. Fenomeni precipitativi meno probabili altrove, ma qualche piovasco o pioviggine non è da escludere tra tarda mattinata e pomeriggio sulle pedemontane. Temperature: minime stazionarie o in lieve calo, massime in aumento. In pianura valori attorno rispettivamente a 16 e 25°C. Zero termico: attorno a 3200 metri. Venti: per lo più deboli o a tratti moderati di prevalente provenienza occidentale o settentrionale.

Lombardia: meteo di lunedì 3 giugno

Domani martedì 4 giugno

Stato del cielo: copertura nuvolosa variabile, con addensamenti più consistenti tra metà mattina e pomeriggio. Precipitazioni: dalla tarda mattinata su fascia prealpina ed Appennino, poi diffuse su gran parte della regione, ma di prevalente debole intensità; anche a carattere di rovescio o temporale. Esaurimento dei fenomeni in serata. Temperature: minime in leggero o moderato aumento, massime in leggero calo. Zero termico: intorno a 3200 metri. Venti: in pianura per lo più debole, o solo a tratti moderato, tendente a ruotare di provenienza da ovest a nord; montagna e sull'Oltrepò Pavese moderato dai settori meridionali.

La diffusa instabilità ereditata dal mese di maggio si concluderà nei primi giorni di giugno. Da mercoledì prossimo, 5 giugno, tutta l'Italia, per la prima volta, verrà raggiunta dall'anticiclone africano, in questo caso Scipione. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, prevede che fino a martedì transiteranno sull'Italia due impulsi perturbati. Il primo, che ha iniziato a interessare il Paese domenica, sfilerà verso est oggi. Nelle prossime ore le precipitazioni riguarderanno le regioni adriatiche centrali, il Triveneto e poi Alpi, Prealpi e Toscana interna. Il secondo impulso colpirà principalmente il Nord nella giornata di martedì. Martedì partirà con il bel tempo su tutte le regioni; nel pomeriggio invece arriveranno temporali a carattere irregolare sulle regioni settentrionali. Non mancheranno grandinate improvvise e colpi di vento. Sul resto d'Italia, invece, avanzerà l'anticiclone subtropicale.

La situazione muterà radicalmente a da mercoledì 5 giugno. Sarà Scipione a surriscaldare gradualmente il clima su tutte le regioni. L'atmosfera tornerà stabile, il sole prevalente e le temperature saliranno giorno dopo giorno fino a raggiungere valori tipicamente estivi. Da giovedì 6 e soprattutto da venerdì anche al Nord si raggiungeranno picchi di 30 gradi, forse anche superiori sul basso Veneto e in Emilia, come a Bologna per esempio. Al Sud si toccheranno i 34-36 C sulle zone interne di Sardegna e Sicilia e 29-31 C a Firenze e Roma. Dopo un mese di maggio caratterizzato dal passaggio di numerose perturbazioni temporalesche, inizia un periodo un po' più stabile e decisamente più caldo che però potrebbe non durare. Già dal weekend delle elezioni il tempo potrebbe tornare a peggiorare, quanto meno al Nord.