Maggio da record per le precipitazioni

Mai così tanta pioggia a maggio da 170 anni. In media sono circa 95 millimetri di pioggia, ma nelle scorse ore è caduta una quantità di acqua che normalmente cade in un mese. A Legnano la temperatura durante il giorno è precipitata a 12 gradi, per poi salire fino a 15. In zona non è mai piovuto così tanto a maggio. Dati simili risalgono al 1990, ma i valori sono nettamente al di sotto di quelli di questo mese, ancora a metà. Nosate ieri ha superato abbondantemente i 115 millimetri di pioggia con un totale del mese di 248 che rimane un record assoluto. A Legnano da inizio mese se ne contano 155.

Ch.S.