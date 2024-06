Il Passo della Forcola chiuso per troppa neve, alto il pericolo valanghe

Non riaprirà oggi il Passo della Forcola, tra Livigno e il Cantone dei Grigioni. C’è troppa neve. Come avvenuto negli ultimi giorni per Gavia e Stelvio i tecnici, sia italiani sia svizzeri, hanno deciso di rimandare l’apertura in attesa che si riduca il pericolo valanghe.

La data ipotizzata è giovedì alle sei del mattino, se il tempo volgerà al bello e le temperature consentiranno il transito lungo la strada e il Passo che da Livigno portano a Poschiavo. È la prima volta dopo sei anni che la Forcola non riaprirà ai primi di giugno, come stabilito nel 2016. A strada riaperta, saranno incerti i tempi di percorrenza: lungo la Cantonale del Bernina, tra i valichi di Campocologno e di La motta, sono aperti sei cantieri con semaforo.